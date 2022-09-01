رسميا.. ليفربول يتعاقد مع آرثر ميلو من يوفنتوس

أعلن نادي ليفربول، رسميا، التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي من يوفنتوس، في الدقائق الأخيرة من السوق الصيفي.

وكتب ليفربول عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يسعدنا تأكيد التوقيع مع آرثر ميلو، على سبيل الإعارة من يوفنتوس للفترة المتبقية من موسم 2022/2023، بشرط الحصول على الموافقة الدولية“.

We’re delighted to confirm the signing of @arthurhromelo on loan from Juventus for the remainder of the 2022-23 season, subject to international clearance 🙌🔴 — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2022

وقال ليفربول عبر موقعه على الإنترنت: ”تحرك فريق الريدز لتعزيز خياراته في خط الوسط في يوم الموعد النهائي للانتقالات من خلال ضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا“.

وأضاف: ”وصل آرثر بعد موسمين مع يوفنتوس، حيث لعب 63 مباراة وسجل هدفًا واحدًا بعد انضمامه من نادي برشلونة في سبتمبر 2020“.

ونقل موقع ليفربول عن ميلو قوله: ”أنا سعيد حقًا لوجودي هنا مرتديًا هذا القميص الرائع مع هذه الشارة الشهيرة التي تمثل الكثير في كرة القدم العالمية، إنه حلم“.

وأضاف: ”“تحدثنا كثيرًا، وكانت أفكارنا ورؤيتنا مناسبة تمامًا، لذلك أنا متأكد من أنه كان الاختيار الصحيح. أنا سعيد حقًا ومتحفز للغاية لمواصلة عيش حلمي على أرض الملعب وتقديم كل ما لدي بقميص ليفربول“.

وبدأ آرثر مسيرته المهنية العليا في موطنه البرازيل مع جريميو، لعب 50 مباراة خلال أربعة مواسم مع نادي بورتو أليغري قبل أن ينتقل إلى برشلونة في 2018.

وفي غضون عامين في كامب نو، توج بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، حيث مثل النادي في 72 مناسبة في جميع المسابقات وسجل ستة أهداف.

واكتسب أيضًا تجربته الأولى في اللعب في آنفيلد، حيث حل بديلاً في الدقيقة 75 في مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو 2019.

وانتقل آرثر، الذي خاض 22 مباراة دولية مع البرازيل حتى الآن، ورفع كأس كوبا أمريكا 2019 إلى جانب أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو، إلى إيطاليا بعد عام قبل أن ينهي انتقاله اليوم إلى ليفربول.