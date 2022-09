رسميا.. ليفربول يتعاقد مع آرثر ميلو من يوفنتوس

أعلن نادي ليفربول، رسميا، التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي من يوفنتوس، في الدقائق الأخيرة من السوق الصيفي.

وكتب ليفربول عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يسعدنا تأكيد التوقيع مع آرثر ميلو، على سبيل الإعارة من يوفنتوس للفترة المتبقية من موسم 2022/2023، بشرط الحصول على الموافقة الدولية“.

We’re delighted to confirm the signing of @arthurhromelo on loan from Juventus for the remainder of the 2022-23 season, subject to international clearance 🙌🔴

— Liverpool FC (@LFC) September 1, 2022