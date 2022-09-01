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رياضة

تقرير: فنربخشة يتفق مع كريستيانو رونالدو
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2022 18:59 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2022 19:15 GMT

تقرير: فنربخشة يتفق مع كريستيانو رونالدو

قال موقع "ajansspor" التركي إن نادي فنربخشة على وشك تفجير قنبلة بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وقال الموقع عبر حسابه في موقع "تويتر": "حشد

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال موقع ”ajansspor“ التركي إن نادي فنربخشة على وشك تفجير قنبلة بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال الموقع عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”حشد فنربخشه كل إمكانياته لضم كريستيانو رونالدو، بحسب المعلومات التي تلقيناها اتفق الطرفان من حيث المبدأ“.

وأوضح الموقع أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفنريخشة التقى مواطنه رونالدو وأقنعه بالحضور إلى الفريق الأصفر والأزرق، واتفق الطرفان من حيث المبدأ، وتم حل المشاكل الأخيرة المتعلقة بالرسوم.

ويجلس رونالدو على دكة الاحتياط في المباراة التي تجمع مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي حاليا في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ مشاركته أساسيا أمام برينتفورد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز جلس رونالدو على دكة الاحتياط أمام ليفربول وساوثهامبتون، واليوم أمام ليستر سيتي.

يشار إلى أن فنربخشة سيشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل وهو وضع مانشستر يونايتد، وسيلعب النادي التركي مع دينامو كييف ورين وآيك لارناكا.

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