تطورات اليوم الأخير في الميركاتو لحظة بلحظة: نشاط في ليفربول وسيتي ويونايتد وبرشلونة

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان اليوم الخميس أنه أكمل إجراءات التعاقد مع الجناح البرازيلي أنتوني لاعب أياكس أمستردام بطل هولندا.

وأضاف يونايتد أنه تعاقد مع أنتوني (22 عاما) لمدة خمسة أعوام مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وسبق لأنتوني اللعب تحت قيادة مدرب يونايتد الحالي الهولندي إريك تن هاغ في صفوف بطل هولندا.

وتقول تقارير إن الصفقة تمت مقابل 80.75 مليون جنيه إسترليني (93.65 مليون دولار) بصفة مبدئية.

وفي الموسم الماضي أحرز أنطوني 12 هدفا وأسهم في صنع 10 فرص للتهديف في 33 مباراة في جميع المنافسات مع أياكس الذي فاز بلقب الدوري المحلي للموسم الثالث على التوالي ووصل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

كما شارك في تسع مباريات دولية مع منتخب بلاده البرازيل بداية من2021.

مانشسر سيتي

من جهته، أعلن نادي مانشستر سيتي التعاقد مع المدافع السويسري مانويل أكانغي قادما من بروسيا دورتموند، حيث سيرتدي اللاعب القميص رقم 25 الذي كان يرتديه قائد الفريق السابق فيرناندينيو.

وتقدر قيمة الصفقة بخمسة عشر مليون جنيه إسترليني.

🚨 فابريزيو رومانو | • هنا ارثر ذاهب لإنجلترا لإتمام الصفقة مع ليفربول pic.twitter.com/zZHkkZHADB — عالم ليفربول (@LFCExtensive) September 1, 2022

ليفربول

دخل ليفربول الميركاتو بقوة في اليوم الأخير من السوق، حيث اتفق مع يوفنتوس على استعارة لاعب خط الوسط البرازيلي آرثر ميلو، على الرغم من تقارير إصابة اللاعب.

وشوهد ميلو وهو يتوجه إلى لندن من تورينو لإكمال الصفقة.

🔔فابريزيو رومانو: تشيلسي وبرشلونة يتفقان على انتقال أوباميانغ إلى البلوز مقابل 14 مليون يورو + ماركوس ألونسو. pic.twitter.com/q1Vw7czYOi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2022

برشلونة

ذكرت تقارير إسبانية أن نادي برشلونة سيجدد عقد المغربي عبدالصمد الزلزولي ومن ثم سيعيره إلى نادي أوساسونا.

في ذات السياق، وصل سيرجينيو ديست ظهير برشلونة إلى ميلان تمهيدا للانتقال إلى بطل الدوري الإيطالي، فيما أكد الصحفي الموثوق فابرزيو رومانو أن برشلونة وتشليسي اتفقا على صفقة انتقال المهاجم أوباميانغ إلى ستامفورد بريدج مقابل 14 مليون يورو وماركوس ألونسو الظهير الأيسر الإسباني.

ليستر

قال ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إنه تعاقد ولمدة خمسة أعوام مع المدافع البلجيكي فوت فايس لاعب ستاد رانس الفرنسي بينما تبقى الصفقة معلقة على وصول البطاقة الدولية.

وينضم فايس الذي اختبر أفضل لاعب في رانس في موسم 2021-2022 إلى ليستر سيتي ليكون بديلا للفرنسي ويسلي فوفانا الذي انتقل إلى تشيلسي اللندني هذا الأسبوع.

وبدأ فايس (24 عاما) مسيرته الدولية في صفوف منتخب بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية في يونيو حزيران هذا العام.

وبهذا أصبح فايس ثاني صفقة تعاقد يبرمها ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تنتهي في وقت لاحق اليوم الخميس بعد حارس المرمى أليكس سميثيز.