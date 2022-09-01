صحف رياضية: هالاند يخيف.. موقف كريتسيانو رونالدو.. وتعاقدات الساعات الأخيرة

شكل تألق النرويجي إيرلينغ هالاند برفقة مانشستر سيتي وتسجيل ثاني هاتريك على التوالي خلال الفوز 6-0 على نوتنغهام فوريست والفوز المثير لليفربول على نيوكاسل يونايتد 2-1 وأخبار الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بعودة باريس سان جيرمان للفوز في الدوري الفرنسي وفوز أولمبيك مارسيليا وفوز يوفنتوس في الدوري الإيطالي وتأكيد تين هاغ بقاء كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد وبطولة أوروبا لكرة السلة للمنتخبات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع بابلو لاسو مدرب ريال مدريد لكرة السلة وكتبت ”بابلو لاسو: أنا مدريديستا وسأظل كذلك ”.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات وكتبت ”موريبا سيكون بديلا لسولير في فالنسيا ”.

كما اهتمت بتألق إيرلينغ هالاند وتسجيله ”هاتريك“ جديدا برفقة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت “ هالاند يخيف ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعاقدات برشلونة الممكنة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية وتخص الظهيرين ماركوس ألونسو وهكتور بيليرين وكتبت “ تعاقدات الساعات الأخيرة ”.

الصحيفة اهتمت أيضا بالراحلين المحتملين من برشلونة وكتبت ”جوردي ألبا قد يرحل معارا لإنتر ميلان وديست نحو ميلان ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار سوق الانتقالات والذي ينتهي اليوم الخميس واهتمت بأخبار برشلونة وكتبت “ ألبا وأوباميانغ حتى الحد الأقصى ”.

كما اهتمت بتألق النرويجي إيرلينغ هالاند وتسجيله لهاتريك خلال فوز مانشستر سيتي على نوتنغهام فوريست 6-0 وكتبت “ هاتريك آخر لهالاند: 9 أهداف لحد الآن ”.

آس

ركزت الصحيفة على بطولة أوروبا لكرة السلة وكتبت “ أمم أوروبا لكرة السلة للنجوم ”.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات في الدوري الإسباني وكتبت ”نصف الدوري للتشويق ”.

كما اهتمت بنتائج المرحلة الـ11 من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز ليوم الأربعاء وكتبت “ ليلة أخرى مجنونة في الدوري الإنجليزي الممتاز ”.

وكتبت عن تألق إيرلينغ هالاند خلال فوز مانشستر سيتي على نوتنغهام 6-0 “ ها لا ند “ وعن فوز ليفربول القاتل على نيوكاسل يونايتد 2-1 كتبت “ كارفاليو يسرق نيوكاسل في الدقيقة الـ98 ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد حول مستقبل كريستيانو رونالدو وكتبت ”تين هاغ: رونالدو سيبقى ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مشاركة منتخب فرنسا في بطولة أوروبا لكرة السلة وكتبت “ تحدي الحجم الكبير ”.

الصحيفة اهتمت بنتائج الدوري الفرنسي وفوز باريس سان جيرمان على تولوز 3-0 وفوز أولمبيك مارسيليا على كيليمونت فوت 1-0 وكتبت ”باريس سان جيرمان: عودة الوفرة “ و “ أولمبيك مارسيليا بالحصة الأقل ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على سبيزيا 2-0 في الدوري الإيطالي واستمرار تألق الصربي دوشان فلاهوفيتش وكتبت ”يوفنتوس دائما هو ”.

كما اهتمت بتعادل نابولي أمام إمبولي 1-1 وكتبت ”توقف جديد لنابولي ”.

الصحيفة اهتمت بأخبار الساعات الأخيرة في سوق الانتقالات للأندية الإيطالية.