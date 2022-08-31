ترتيب الدوري الفرنسي: نيمار ومبابي يسجلان ليظل سان جيرمان في الصدارة

ساعد هدفا نيمار وكيليان مبابي فريق باريس سان جيرمان على البقاء في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوزه 3-صفر على تولوز اليوم الأربعاء.

وأحرز نيمار ومبابي هدفا في كل شوط فيما ليحصد بطل فرنسا 13 نقطة من خمس مباريات متقدما بفارق الأهداف على أولمبيك مرسيليا ولانس.

في تولوز، اقترب ليونيل ميسي من التسجيل في الدقيقة 25 من تسديدة منخفضة اثر تمريرة من نيمار داخل منطقة الجزاء لكن محاولته وجدت مكسيم دوبي لها بالمرصاد.

ودافع تولوز بذكاء وهدد منافسه عبر الهجمات المرتدة بينما منع دوبي الملهم الثنائي ميسي وكيليان مبابي من التسجيل مرتين.

ومع ذلك، لم يكن بإمكان الحارس دوبي فعل أي شيء في الدقيقة 37 عندما تسلم نيمار تمريرة بينية من ميسي وسدد الكرة في الشباك ليمنح باريس سان جيرمان التقدم.

ورفع الهدف السابع للبرازيلي نيمار هذا الموسم رصيده خلال مسيرته الكروية إلى 109 أهداف مع باريس سان جيرمان، وهو ما دفع به للمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي إلى جانب بيدرو ميجيل باوليتا.

وضاعف مبابي الغلة بعد خمس دقائق على بداية الشوط الثاني عندما استغل قطع ميسي للكرة داخل منطقة الجزاء ليسجل هدفه الخامس في الدوري.

وواصل الحارس دوبي الدفاع عن مرماه ببراعة وهو ما أكد على استمرار تولوز في أجواء اللقاء، لكن هدف خوان برنات في الوقت المحتسب بدل الضائع من مسافة قريبة أنهى آمال أصحاب الأرض في العودة في النتيجة.

وتم استبدال نيمار في الدقيقة 68 حيث يتطلع المدرب كريستوف جالتييه لإراحة مهاجم البرازيل قبل التوجه لقاء نانت ثم المباراة الافتتاحية للفريق في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل أمام يوفنتوس.

في ملعب آخر، عانى موناكو من هزيمته الثانية عندما خسر 4-2 على أرضه أمام تروا، وهي النتيجة التي تركته في المركز 16 في الترتيب برصيد خمس نقاط.

ولعب موناكو، الذي لم يفز في ثلاث مباريات على أرضه على استاد لويس الثاني هذا الموسم، بعشرة لاعبين بعد 44 دقيقة عندما حصل جييرمو ماريبان على البطاقة الصفراء الثانية.

وتغلب مرسيليا صاحب المركز الثالث على أرضه على منافسه كليرمو 1-صفر بفضل هدف بابي جاي بينما واصل لانس تقديم عروضه الجذابة المعتادة ليقسو على ضيفه لوريان 5-2 في مباراة شهدت تسجيل فلوريان سوتوكا لهدفين.

ويحتل أولمبيك ليون، الذي لديه مباراة مؤجلة، المركز الرابع برصيد 10 نقاط بعد فوزه على ضيفه أوكسير الصاعد حديثا لدوري الأضواء 2-1.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: