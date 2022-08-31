ماتياس يرد على شقيقه بول بوغبا ويتهمه بالكذب وتعريض العائلة للخطر

رد ماتياس بوغبا على شقيقه بول فيما يتعلق باتهامه ”بالاستيلاء على الأموال“، واتهمه بـ“السحر“ وتعريض الأسرة للخطر، قبل أن يزعم أن التقارير عن ابتزاز 11 مليون جنيه إسترليني كاذبة.

وقالت وكالة ”فرانس إنفو“ الإخبارية، التي اطلعت على ملفات الشرطة في القضية، إن المسلحين طلبوا من بول في البداية الحصول على 13 مليون يورو (11 مليون جنيه إسترليني) من قبل رجال مسلحين كانوا يرتدون أغطية للرأس ويحملون بنادق من طراز MI6.

وكانت هذه ”أموال حماية“ تغطي مليون يورو (860 ألف جنيه إسترليني) سنويًا، من سن 16 عندما أصبح اللاعب محترفًا لأول مرة، وفقًا للمصدر.

لكن في رد قوي على آخر التحديثات المتعلقة بالقضية، وصف الأخ ماتياس ”سحر“ بوغبا وادعاءاته ”بسبب الشهرة والمال“.

وقال ماتياس بوغبا في أحدث فيديوهاته على موقع ”تيك توك“: ”كل تصريحات بول، منذ جلسة الاستماع في بداية شهر أغسطس – قبل مقاطع الفيديو الخاصة بي – إلى رد محاميه وردود مؤيديه، تهدف فقط إلى تلطيخ سمعتي. لذلك أسأل نفسي: لماذا التسرع في التأكيد على أن ما يجب أن أقوله يتعلق بالسحر فقط؟.

”لأنه سيكون من الصعب الحديث عن ما يسمى بالابتزاز في هذه الحالة؟ إذن، ألن يكون من الأفضل القول إن الأخ الأكبر هو مجرد شخص غيور يستحوذ على المال، وعلى استعداد لفعل أي شيء لتشويه سمعته قبل أن يتحدث؟ أليس هذا هو كل ما تدور حوله كل الحسابات الخاطئة باسمي؟ نحن لا نقبل المؤامرات هنا“.!

Paul Pogba's brother accuses France star of LYING about £11m extortion and accuses him of 'WITCHCRAFT' https://t.co/yYzTKdrrch — MailOnline Sport (@MailSport) August 31, 2022

ونفى بول بوغبا جميع مزاعم السحر، مع ادعاء واحد في هذه القضية أنه طلب من ساحر إلقاء تعويذة على نجم باريس سان جيرمان وزميله الفرنسي كيليان مبابي.

وأضاف ماتياس ”الطريق الوحيد الذي أملكه للبقاء هو كشف أكاذيبه وخداعه.

”هذا هو السبب في أنني أكدت سحره لأن ما يهم هنا ليس ما إذا كان يعمل أو ما إذا كنت تصدقني أم لا، إنه خبيث لأن هذه الممارسات تتوقع أنك تقوم بأشياء سيئة لطقوسهم في الإيذاء“.

ويزعم بوغبا أن رجلين مسلحين قالا إنهما ”قاما بحمايته بشكل سري“ خلال فترة امتدت لأكثر من عقد، بما في ذلك خلال فترتين في مانشستر يونايتد، انتهت آخرهما في وقت سابق من هذا العام.

وتزعم التقارير الواردة إلى إذاعة RMC الفرنسية، أن بوغبا دفع حوالي 85 ألف جنيه إسترليني في محاولة لـ“توفير الوقت“ و“إرضاء المبتزين“، لكن محاولاته جعلت من يتآمرون ضده يطالبون بمبلغ 11 مليون جنيه إسترليني مرة أخرى.

وشدد ماتياس في آخر فيديو له: ”في تفانيه لتشويه سمعة كل أولئك الذين يعرفون أسراره الصغيرة، يدعي بول أن الأموال التي قدمها لأصدقاء طفولته تم ابتزازها، ويسهل قولها لوسائل الإعلام، ولكن ماذا لو كان هذا المال مبررًا بوثائق رسمية وإذا كان هناك دليل على إجراء متفق عليه!؟“.

”على أي حال، يسعدني أن أتلقى الدعم في هذه المحنة وأنا ممتن جدًا لإخوتي الكبار وأولئك الذين آمنوا بي. في النهاية، تحلى بالصبر قليلاً، كشف النقاب عن الأكاذيب ونسختي الخاصة من الحقائق قادمة“.

Ce que je pense de l’affaire Pogba ? Je ne veux défendre Mathias Pogba mais est-ce normal d’autant trembler et bégayer comme ça quand tu veux « détruire » ton frère ? pic.twitter.com/DC09mmOZW8 — Talenz (@Talenz_) August 31, 2022

وقال بيان موقع من محامية، والدته يو موريبا ووكيلته الحالية رافاييلا بيمنتا، في وقت سابق من الأسبوع – وقبل أحدث فيديو لماتياس – إن مقاطع الفيديو ”للأسف ليست مفاجئة“، وكانت بالإضافة إلى تهديدات أخرى ومحاولات ابتزاز.

وأكدت مصادر قضائية في باريس فتح تحقيق في ”محاولة ابتزاز من عصابة منظمة.

ونفى ماتياس -الذي كان يلعب في أندية ريكسهام وكرو وكرولي تاون الإنجليزي- مزاعم شقيقه المعروف في انفجار غاضب على تويتر.

شكوى بول بوغبا

وأضاف مصدر قضائي ”خلال جلسات استماع مختلفة، تمكن بول بوغبا من أن يعترف لمحققين من المكتب المركزي للشرطة القضائية لمكافحة الجريمة المنظمة بأنه محاصر من قبل أصدقاء الطفولة، ورجلين ملثمين مسلحين ببنادق“.

وقال بوغبا إن العصابة أرادت 13 مليون يورو – ما يعادل 11 مليون جنيه إسترليني – وكانت تهدده منذ أربعة أشهر.

وتم تنفيذ أعمال الترهيب في مانشستر في أبريل، وبعد ذلك حول مدينة تورين الإيطالية، حيث يلعب بوغبا حاليًا مع يوفنتوس.

ويقال أيضًا إن العصابة نقلت بوغبا إلى شقة في ضاحية لاني سور مارن في باريس في نهاية شهر مارس، وهناك اتهم أفراد العصابة بوغبا بعدم مساعدتهم ماليا منذ أن أصبح لاعبا محترفا.

خلال المقابلات مع الشرطة، قال بول بوغبا إنه كان دائمًا قريبًا من أصدقاء طفولته ويساعدهم ماليًا عندما يستطيع ذلك.

لكن في يناير/كانون الثاني طرد أحدهم من منزله في مانشستر بعد أن اكتشف أن الرجل المجهول الهوية قد استخدم بطاقة ائتمان بوغبا لسرقة 200 ألف يورو – أي ما يعادل 170 ألف جنيه إسترليني.

من المقرر أن يدافع بول عن فرنسا في نهائيات كأس العالم التي فاز بها مع فرنسا في 2018 في البطولة المقبلة بقطر.

وعاد للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الصيف.