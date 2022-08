ماتياس يرد على شقيقه بول بوغبا ويتهمه بالكذب وتعريض العائلة للخطر

رد ماتياس بوغبا على شقيقه بول فيما يتعلق باتهامه ”بالاستيلاء على الأموال“، واتهمه بـ“السحر“ وتعريض الأسرة للخطر، قبل أن يزعم أن التقارير عن ابتزاز 11 مليون جنيه إسترليني كاذبة.

وقالت وكالة ”فرانس إنفو“ الإخبارية، التي اطلعت على ملفات الشرطة في القضية، إن المسلحين طلبوا من بول في البداية الحصول على 13 مليون يورو (11 مليون جنيه إسترليني) من قبل رجال مسلحين كانوا يرتدون أغطية للرأس ويحملون بنادق من طراز MI6.

وكانت هذه ”أموال حماية“ تغطي مليون يورو (860 ألف جنيه إسترليني) سنويًا، من سن 16 عندما أصبح اللاعب محترفًا لأول مرة، وفقًا للمصدر.

لكن في رد قوي على آخر التحديثات المتعلقة بالقضية، وصف الأخ ماتياس ”سحر“ بوغبا وادعاءاته ”بسبب الشهرة والمال“.

وقال ماتياس بوغبا في أحدث فيديوهاته على موقع ”تيك توك“: ”كل تصريحات بول، منذ جلسة الاستماع في بداية شهر أغسطس – قبل مقاطع الفيديو الخاصة بي – إلى رد محاميه وردود مؤيديه، تهدف فقط إلى تلطيخ سمعتي. لذلك أسأل نفسي: لماذا التسرع في التأكيد على أن ما يجب أن أقوله يتعلق بالسحر فقط؟.

”لأنه سيكون من الصعب الحديث عن ما يسمى بالابتزاز في هذه الحالة؟ إذن، ألن يكون من الأفضل القول إن الأخ الأكبر هو مجرد شخص غيور يستحوذ على المال، وعلى استعداد لفعل أي شيء لتشويه سمعته قبل أن يتحدث؟ أليس هذا هو كل ما تدور حوله كل الحسابات الخاطئة باسمي؟ نحن لا نقبل المؤامرات هنا“.!

