تقرير: صديقة مبابي الجديدة أول متحولة جنسياً تظهر على غلاف "بلاي بوي"

أشارت تقارير صحفية إلى أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرسا يواعد عارضة الأزياء إينيس راو ، أول امرأة متحولة جنسياً تظهر على غلاف مجلة بلاي بوي وذلك بعد انتهاء علاقته مع إيما سميت.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن إينيس راو إينيس خضعت لجراحة تغيير جنس في سن 16، وعملت كعارضة أزياء وكراقصة وتقدم أداءً لمنسقي الأغاني في إيبيزا بإسبانيا، لكن انتشرت سريعا أنباء عن علاقتها بالدولي الفرنسي الشاب التي تكبره بنحو تسع سنوات.

ولم يعلق نجم باريس سان جيرمان ولا إينيس على هذه التقارير رغم أن علاقتهما بدأت منذ شهور، بعد انفصاله عن الممثلة إيما سميت ، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية .

وكان مبابي وراو في علاقة عاطفية لعدة أشهر، شوهدا لأول مرة معًا خلال مهرجان كان السينمائي في مايو/آيار في وقت سابق من هذا العام.

بعد ذلك ، شوهد الصديقان على متن يخت وهما يقضيان وقتًا رومانسيًا معًا.

من هي إينيس راو؟

ولدت إينيس راو عام 1990 لأبوين جزائريين في العاصمة الفرنسية باريس ، لكنها أبقت حياتها الجنسية غامضة حتى بلغت 24 عامًا قبل نشر قصتها على الملأ.

كانت إينيس أيضًا على غلاف مجلة بلاي بوي في عددها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني ، مما يجعلها أول امرأة متحولة جنسيًا تظهر على غلاف المجلة الشهيرة.

وبعد تحولها، كتبت في سيرتها الذاتية: ”أشعر أن روحي قد تحررت أخيرًا كما لو أن القفل الذي احتجزني لفترة طويلة قد فتح. هذه المرة أنا امرأة تمامًا“.

ومن ناحية أخرى، أظهر تقرير للمركز الدولي للدراسات الرياضية في سويسرا أن مبابي هو الأعلى قيمة بين لاعبي كرة القدم في العالم، ويليه فينيسيوس جونيور من ريال مدريد وإرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الجديد.

وتصدر مبابي، الذي رفض عرضا من ريال مدريد ومدد تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية لثلاث سنوات الشهر الماضي، القائمة بقيمة تقديرية تبلغ 205.6 مليون يورو (219.5 مليون دولار).

وجاء فينيسيوس، صاحب هدف فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في المركز الثاني بقيمة 185.3 مليون يورو، ثم الهداف النرويجي هالاند بقيمة تبلغ 152.6 مليون يورو