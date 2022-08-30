ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يسقط كريمونيزي.. وديبالا يقود روما للصدارة

اقتنص إنتر ميلان فوزت مهما على حساب نظيره كريمونيزي بثلاثة أهداف دون رد بالدوري الإيطالي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، ضن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي لموسم 2022/23.

وكان إنتر ميلان قد هُزم في المباراة الماضية، بالجولة الثالثة حيث سقط أمام لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم إنتر ميلان في النتيجة مُبكرًا بعد 12 دقيقة، بعد عرضية من باريلا وصلت إلى دجيكو، والذي سددها بسرعة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس يونوت رادو، ولكن عادت إلى كوريا، الذي سجّلها على الفور في الشباك.

وفي الدقيقة 31، سجّل باريلا هدفًا رائعًا، على الطائر الذي سدد تسديدة لا تُصد ولا ترد سكّنت الشباك.

وفي الشوط الثاني، تمكن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي حل بديلا في الشوط الثاني في الدقيقة 55، من إحراز الهدف الثالث لإنتر ميلان في الدقيقة 76، بعد تمريرة بينية رائعة من باريلا حصل عليها لاوتارو ثم انطلق وركض بسرعة نحو المرمى، حتى وصل إلى منطقة الجزاء وسجّل هدفًا رائعًا.

وتمكن ديفيد أوكيريكي من تسجيل هدف كريمونيزي في الدقيقة 90، بأسيست من غونزالو إسكالانتي.

انتصار إنتر ميلان جعل رصيد الفريق 9 نقاط بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما كريمونيسي يظل في المرتبة التاسعة عشرة دون نقاط.

روما يهزم مونزا

وفي مواجهة أخرى، قاد الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه روما للفوز بثلاثية دون رد أمام مونزا.

وافتتح ديبالا شريط أهدافه الرسمية مع روما بهدف أحرزه في الدقيقة 18، مستفيدًا من تمريرة تامي أبراهام.

كما سجل ديبالا ثاني أهدافه وأهداف روما في اللقاء، وهز الشباك في الدقيقة 32 بعد مجهود فردي رائع.

وفي الدقيقة 61 من عمر المباراة سجل إيبانيز هدف روما الثالث بعد تمريرة من بيليغريني.

وحسمت المباراة بفوز روما بثلاثية دون رد، ليرفع رصيده للنقطة 10 في صدارة الترتيب، ومونزا يتذيل الجدول بلا نقاط.

تعادل إنتر ميلان مع ساسولو

وفي مباراة أخرى، تعادل ساسولو بشكل مخيب دون أهداف على ملعبه أمام ميلان بعد أن أهدر دومينيكو بيراردي ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ويدين ميلان بالفضل لحارسه مايك ماينان في الخروج بهذا التعادل بعد أن تصدى ببراعة لركلة الجزاء التي نفذها بيراردي في الدقيقة 23.

وهدد دافيدي فراتيسي مرمى ميلان بضربة رأس في نهاية الشوط الأول لكن ماينان أنقذ الموقف.

وأصيب بيراردي في بداية الشوط الثاني بعد اصطدامه مع تيو هرنانديز وساعده الفريق الطبي على الخروج من الملعب.

كما غادر أليساندرو فلورينتسي الملعب بعد تعرضه لإصابة في الفخذ في الدقيقة 90 ليكمل المدرب ستيفانو بيولي الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد أن استنفد كل تبديلاته.

وقال بيولي لوسائل إعلام محلية أن فلورينتسي تعرض لإصابة عضلية خطيرة وعبر عن أمله في أن يكون الثنائي أنتي ريبيتش وديفوك أوريغي جاهزا للمباراة المقبلة.

ولاحت أمام رفائيل لياو فرصة لخطف الفوز في الرمق الأخير لميلان بعد أن تلقى تمريرة عند حافة منطقة الجزاء لكن تسديدته أنقذها الحارس أندريا كونسيلي بسهولة.