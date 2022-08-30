عائلة مبابي تراقب.. أزمة بوغبا وشقيقه قد تطيح به خارج منتخب فرنسا

أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان طرفا في مشكلة وفضيحة عائلة بوغبا بعدما هاجم ماتياس بوغبا شقيقه بول بوغبا نجم يوفنتوس واتهمه بممارسة السحر ومحاولة القضاء على زميله في منتخب فرنسا.

وحسب تقارير إعلامية فرنسية فعائلة النجم الفرنسي كيليان مبابي تراقب من بعيد تطورات مشاكل عائلة بوغبا. وحسب صحيفة ”ليكيب“ فإن كانت الأحداث التي ذكرها ماتياس بوغبا صحيحة فقد تؤثر على علاقة كيليان مبابي وبول بوغبا في منتخب فرنسا.

وكان ماتياس بوغبا اتهم شقيقه بالاستعانة بالسحر والشعوذة رغم أنه مسلم، وأنه استخدمه ضد زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي لإصابته.

بوغبا دفع 100 ألف يورو للمبتزين لكنهم يطلبون 13 مليون https://t.co/DuoazToF54 pic.twitter.com/0KW6jrKdFg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 30, 2022

وقال ماتياس في فيديو موجها كلامه لنجم باريس سان جيرمان: ”كيليان، هل تفهم الآن؟ ليس عندي شيء سلبي ضدك، كلماتي كانت من أجل مصلحتك والخير لك، كل شيء صحيح ومثبت، الساحر معروف، آسف لهذا الأخ، تدعو نفسك مسلمًا وأنت متورط في كل ذلك السحر، ليس من الجيد أن تحظى بالمنافقين والخونة حولك“.

وحسب الصحافة الفرنسية فقبل 3 أشهر من نهائيات كأس العالم قطر 2022 تهدد المشكلة النجم الفرنسي بول بوغبا وعلاقته بزميله النجم كيليان مبابي، حيث لا تعتبر تصريحات شقيقه ماتياس دعاية إيجابية لصالحه وتصب الأمور في مصلحة نجم باريس سان جيرمان.

وبعد الفشل في نهائيات أمم أوروبا الماضية والخروج من دور 16 يبحث ديدييه ديشامب عن مجموعة لاعبين متحدين للمشاركة في كأس العالم بقطر والتنافس للحفاظ على اللقب الذي توج به في نسخة روسيا 2018.

وأكدت التقارير الإعلامية الفرنسية أن كيليان مبابي وبول بوغبا ليسا صديقين مقربين بقوة لكن المشكلة العائلية والاتهامات قد تنهي أي علاقة بينهما وتؤثر على تواجد نجم يوفنتوس بول بوغبا في المنتخب الفرنسي حفاظا على وحدته.