صحف رياضية: ليفاندوفسكي وبنزيما صراع قرن آخر.. وقضية عائلة بوغبا

شكل تعرض الغابوني بيير أوباميانغ مهاجم برشلونة برفقة عائلته لعملية سطو مسلح عنيف في منزله وقضية صراع بول بوغبا وشقيقه ماتياس بوغبا وتتويج منتخب إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم تحت 20 سنة العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار سوق الانتقالات وصراع الفرنسي كريم بنزيما والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدوري الإسباني وديربي ميلان القادم في الدوري الإيطالي وفوز أتلتيكو مدريد على فالنسيا في الدوري الإسباني.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تتويج المنتخب الإسباني للسيدات تحت 20 سنة بكأس العالم وكتبت ”أبطال العالم تحت أقدامهم ”.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على فالنسيا 1-0 في الدوري الإسباني وتقديم المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني وكتبت ”كافاني يصل لإنقاذ فالنسيا دون أهداف ”.

كما اهتمت بتعرض الغابوني بيير أوباميانغ وعائلته لعملية سطو عنيف وكتبت ”أوباميانغ يتعرض لعملية سطو عنيف“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعرض الغابوني بيير أوباميانغ وعائلته لعملية سطو عنيف في منزله وكتبت “ هجوم مسلح ”.

كما تحدثت عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد وكتبت ”ليفاندوفسكي متصدر الهدافين وقائد“.

الصحيفة اهتمت بتتويج منتخب إسبانيا للشابات بلقب كأس العالم تحت 20 سنة وكتبت “ منتخب إسبانيا بطل العالم ”.

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على فالنسيا 1-0 في الدوري الإسباني وكتبت ”غريزمان يحسم في الميستايا ”.

آس

ركزت الصحيفة على تتويج منتخب إسبانيا للشابات بكأس العالم تحت 20 سنة وكتبت ”مالكي العالم ”.

الصحيفة تحدثت عن تعرض بيير أوباميانغ وعائلته لعملية سطو عنيف وكتبت ”أوباميانغ وعائلته يتعرضون لعملية سطو عنيف في منزله ”.

الصحيفة اهتمت بصراع كريم بنزيمة وروبرت ليفاندوفسكي على لقب الهداف في الدوري الإسباني وكتبت ”كريم بنزيما وليفاندوفسكي صراع آخر في القرن ”.

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على فالنسيا 1-0 في الدوري الإسباني وكتبت ”الحسم غريزمان ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مستقبل هاري كين في توتنهام وكتبت “ توتنهام عقد الأمل “ و “ كين يجب أن توقعه ”.

كما اهتمت الصحيفة باقتراب مانشستر يونايتد من التعاقد رسميا مع البرازيلي أنتوني.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على صراع النجم الفرنسي بول بوغبا وشقيقه ماتياس بوغبا وكتبت ”قضية عائلة بوغبا ”.

الصحيفة اهتمت بأولمبيك مارسيليا ورغبته في سوق الانتقالات وكتبت ”أولمبيك مارسيليا يأمل في التعاقد مع مالينوفسكي ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على ديربي ميلان بين إنتر ميلانو وميلان في الدوري الإيطالي المقرر السبت المقبل وكتبت ”هو بالفعل ديربي، لوكاكو يا لها من ضربة “ و “ لياو على الإطلاق ”.

الصحيفة اهتمت باقتراب يوفنتوس من الأرجنتيني باراديس لاعب وسط باريس سان جيرمان وكتبت ”باراديس موازنة يوفنتوس ”.

كما اهتمت الصحيفة بالأرجنتيني باولو ديبالا نجم روما الجديد وكتبت ”ديبالا البحث عن أهداف ”.