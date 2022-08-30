بوغبا دفع 100 ألف يورو للمبتزين لكنهم يطلبون 13 مليون

قالت محطة RMCالفرنسية إن بول بوغبا دفع نحو مئة ألف يورو للمبتزين، لكن ذلك لم يرض مبتزيه الذين طلبوا بـ13 مليون يورو من لاعب خط وسط يوفنتوس والمنتخب الفرنسي.

وتتضح الأمور شيئا فشيء في هذه القضية التي أثارها شقيقه الأكبر ماتياس، حيث يبدو أن بول بوغبا كان ضحية ابتزاز كلفه حوالي 100 ألف يورو، وهو مبلغ بعيد عن المبلغ الذي يطالب به المبتزون، وفقًا للمعلومات الواردة من دائرة العدل والشرطة لمحطة RMC.

وفي جلسة الاستماع بتاريخ التاسع من أغسطس/آب الحالي ، ادعى اللاعب بالفعل أنه بعد الضغوط المختلفة التي تعرض لها في مارس/آذار الماضي ، بما في ذلك طلب 13 مليون يورو ، بدأ في دفع المال، لكن كان المبتزون سيواصلون ضغطهم على اللاعب.

وفي المجمل، دفع الدولي الفرنسي حوالي 100 ألف يورو ، ربما يفكر في توفير الوقت وإرضاء المبتزين. في الواقع ، لم يكن هذا ليهدئهم وكان من الممكن تجديد طلب دفع 13 مليون يورو ، مع الضغط على اللاعب حتى في إنجلترا وإيطاليا. لكن بوغبا أوضح أنه قدم أخيرًا شكوى أولاً في إيطاليا قبل الاستماع إليه في فرنسا.

وبحسب اللاعب، لا توجد قصة بشأن زميله في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي ، على عكس ما يدعي شقيقه ماتياس ، الذي يدعي أن لديه دليلًا على ذلك.

ووفقًا لبطل العالم 2018 في روسيا، يعتقد معارفه السابقون أنه مدين بالمال ”لأولئك الذين حموه لسنوات“ ، لأولئك الذين ”ضمنوا (له) سلامته“. سيكون هذا هو أساس الابتزاز والمحاولة المستمرة، وفقًا للرواية التي قدمها بول بوغبا للمحققين.

وعلى الجانب الإجرائي، فتح مكتب المدعي العام في باريس بالفعل تحقيقًا أوليًا ، لكن حتى ذلك الحين لم يتم تحديد موعد جلسة استماع في لأي من أقارب لاعب يوفنتوس حيث أن التحقيق لا يزال مستمرا للتحقق من العديد من النقاط ومحاولة التعرف على جميع أبطال القضية التي تهز كرة القدم الفرنسية قبل أقل من ثلاثة أشهر من مونديال قطر 2022.

وأصدر بوغبا، الذي عاد إلى يوفنتوس الإيطالي في يوليو/ تموز بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، بيانا يوم الأحد الماضي بعد أن نشر شقيقه ماتياس مقطع فيديو على الإنترنت.

وتحدث ماتياس باللغات الفرنسية والإسبانية والإنجليزية والإيطالية في الفيديو ووعد ”بكشف أخبار مدوية“ عن شقيقه الأصغر ووكيلة أعماله رافاييلا بيمنتا.

وقال بوغبا في بيان وقعه محاموه ووالدته يو موريبا ووكيلة أعماله ”تم إبلاغ الجهات المختصة في إيطاليا وفرنسا قبل شهر ولن يكون هناك المزيد من التعليقات عن التحقيقات الجارية“.