رسميا.. غياب لوكاكو عن مباراة ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

أكد إنتر ميلان، رسميا، اليوم الإثنين، أن مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو سيغيب عن ديربي ميلان يوم السبت بسبب إصابة في الفخذ وسيتم تقييمه مرة أخرى الأسبوع المقبل.

ولعب لوكاكو المعار من تشيلسي إلى إنتر ميلان ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، لكنه اضطر للابتعاد بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها يوم الأحد الماضي.

🚨 تحديث طبي خضع روميلو لوكاكو اليوم لاختبارات طبية وتم تشخيص حالته بمشكلة في عضلات فخذه الأيسر. سيتم إعادة تقييم حالة اللاعب الأسبوع المقبل. pic.twitter.com/Gk6mfk1BxM — إنتر (@Inter_ar) August 29, 2022

وخضع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لفحوصات طبية اليوم الإثنين، وأعلن إنتر ميلان في بيان رسمي أن الفحوصات كشفت إصابة المهاجم البلجيكي في عضلة الفخذ اليسرى.

وقال النيرازوري في بيانه: ”سيتم تقييم حالته مرة أخرى الأسبوع المقبل“.

ويستضيف إنتر ميلان كريمونيزي في ملعب جوزيبي مياتزا غدًا الثلاثاء قبل مواجهة ميلان في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو يوم السبت.

وبحسب موقع ”فوتبول إيطاليا“ فإنه، من المرجح، أن يغيب المهاجم البلجيكي عن مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا الافتتاحية أمام بايرن ميونخ الأسبوع المقبل.

ويلعب إنتر ميلان ست مباريات، أربع منها في الدوري الإيطالي واثنتان في دوري أبطال أوروبا، قبل الاستراحة في نهاية سبتمبر.

وأضاف الموقع أن سيميوني إنزاغي مدرب إنتر ميلان يأمل أن يعود لوكاكو إلى الملاعب قبل المباراة الأولى بعد الاستراحة ضد روما يو 4 أكتوبر، لكنه سيعرف المزيد عن إصابة مهاجمه الأسبوع المقبل، عندما سيخضع اللاعب لفحص طبي جديد.

ترتيب الدوري الإيطالي: لاتسيو يسحق إنتر بثلاثية ويعتلي الصدارة https://t.co/pEOC7Sw7LH pic.twitter.com/BCOcfY5s9H — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2022

وذكر ”فوتبول إيطاليا“ أن المهاجم إدين دجيكو هو المرشح الأوفر حظا ليحل محل لوكاكو في هجوم إنتر ميلان أمام كريمونيزي غدا الثلاثاء.

وانتقل لوكاكو، البالغ من العمر 29 عاما، من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان صيف 2019 مقابل 74 مليون يورو، وبعد موسمين مميزين نجح تشيلسي في استعادة المهاجم البلجيكي مقابل 113 مليون يورو، لكنه لم يقدم الكثير مع البلوز.

وعاد لوكاكو مجددا إلى إنتر ميلان هذا الصيف بعقد إعارة لمدة موسم واحد فقط.

وشارك لوكاكو مع إنتر ميلان في أول ثلاث جولات في الدوري الإيطالي، بواقع 227 دقيقة، سجل فيها هدفا وصنع هدفا.

وبالمجمل لعب لوكاكو 98 مباراة مع إنتر ميلان سجل فيها 65 هدفا وصنع 17.

وتغلب إنتر ميلان على ليتشي وسبيزيا قبل أن يخسر 1/3 أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي ومن المقرر أن يلعب النيراتزوري أمام كريمونيزي ثم ميلان، قبل مواجهة بايرن ميونخ، ثم تورينو ثم فيكتوريا بلزن.