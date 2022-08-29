روبين أموريم مدرب سبورتينغ لشبونة يهدد بالاستقالة حال التعاقد مع كريستيانو رونالدو

أفادت صحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية أن المدرب روبين أموريم، المدير الفني لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، يهدد بالاستقالة من منصبه حال التعاقد مع مواطنه كريستيانو رونالدو.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفي خلال أيام، لكن يتردد أن رونالدو نجم مانشستر يونايتد ما زال يبحث عن فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا لينتقل إليه.

وكيل كريستيانو رونالدو يسعى لمحاولة أخيرة لإقناع تشيلسي بضمه https://t.co/XipCmDQCP1 pic.twitter.com/3GRl2RWLeo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2022

وذكرت ”ذا تايمز“ أن روبين أموريم هدد بالاستقالة من منصبه كمدرب لسبورتينغ لشبونة، إذا تعاقد ناديه مع زميله السابق رونالدو.

وأكدت الصحيفة أن أموريم، الذي يبلغ من العمر 37 عاما، ويكبر عن رونالدو بأقل من شهرين، يعارض بشدة وصول كريستيانو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات.

ولا يوافق أموريم على توقيع إدارة سبورتينغ لشبونة مع لاعبين دون موافقته، علما أن الفريق البرتغالي تأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويوم السبت، قال أموريم، بعد خسارة فريقه في الدوري أمام تشافيس: ”لا يمكنني ضمان أي شيء. رونالدو لاعب في مانشستر يونايتد وأعتقد أنه سيبقى على هذا النحو“.

ولعب رونالدو بديلا مرة أخرى مع مانشستر يونايتد، يوم السبت، خلال مواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، التي فاز فيها مانشستر يونايتد 1/0، بعد أيام من مشاركته 4 دقائق في فوز اليونايتد 2/1 على ليفربول في البريميرليغ.

تين هاغ عن مستقبل كريستيانو رونالدو: أتمنى أن يبقى (فيديو) https://t.co/XPnPODjfsX pic.twitter.com/qbbuXf7J5g — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 27, 2022

ولا يزال مستقبل رونالدو غير واضح، وهناك فرصة أن يمتد الغموض بشأن مستقبله حتى إغلاق فترة الانتقالات.

وشارك رونالدو في 19 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا وحصد اللقب 5 مرات (مرة مع مانشستر يونايتد و4 مرات مع ريال مدريد)، لكن رونالدو حال بقائه مع مانشستر يونايتد سيشارك في الدوري الأوروبي.

طرق باب تشيلسي

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، سيعود خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، إلى العاصمة لندن في محاولة أخيرة لإقناع تشيلسي بضم موكله في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

ويأمل مينديز في استغلال رغبة تود بويلي، الملياردير الأمريكي مالك تشيلسي، في ضم رونالدو، وتعثر صفقة انتقال الغابوني بيير أوباميانغ، مهاجم برشلونة، لتغيير موقف المدرب الألماني توماس توخيل الرافض للتعاقد مع النجم البرتغالي.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“، فما زال أمام رونالدو عدة إمكانيات للرحيل هذا الصيف، حيث لم تغلق أمامه أبواب كل الأندية، وأبرز المهتمين فريق نابولي المشارك في دوري أبطال أوروبا.