ماتياس يواصل حربه على شقيقه بول بوغبا ويتهمه بالاستعانة بالسحر والشعوذة ضد مبابي

واصل ماتياس بوغبا حربه على شقيقه النجم بول بوغبا، لاعب يوفنتوس والمنتخب الفرنسي، ورد على اتهامه بالابتزاز بكشف حقائق جديدة بشأن استعانة ”بول“ بالسحر والشعوذة ضد زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

ونشر ماتياس عدة تغريدات على تويتر للرد على ادعاء بول بوغبا، الذي قال بدوره إنه تعرض للابتزاز والتهديد واتهم شقيقه بأنه على صلة بعصابة هددوه ببندقية وطالبوه بمبلغ 13 مليون يورو، وهو ما كذبه ماتياس.

وقال ماتياس بوغبا: ”لقد وصل ما كنت أنتظره، أخي الصغير الذي بدأ أخيرًا في إظهار وجهه الحقيقي، نظرًا لأنه هو الشخص الذي بدأ التحدث من أجل الكذب على الشرطة والذي يخرج المعلومات، فلا يمكنك إلقاء اللوم عليّ، لقد أردت حقًا أن تجعلني أصمت، حتى لو كان ذلك يعني الكذب وإرسالي إلى السجن“.

وتابع: ”الأمر لا يتعلق بالمال، لقد ورطتني على عكس إرادتي، كدت أموت بسببك، لقد تركتني في الحفرة أثناء الهروب وتريد أن تلعب دور البريء، لكن لم يعد هناك جبان، وخائن ومنافق أكثر منك على وجه الأرض“.

وأضاف شقيق بوغبا: ”لقد شككت في ذلك، وقد ثبت الآن روايتي للحقائق، على عكسك، لدي ما يكفي لإثبات كلامي وأكاذيبك، أقول لك مرة أخرى يا أخي، التلاعب بالناس ليس جيدًا“.

Kylian, à présent tu comprends? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabou est connu! Désolé de ce frère, un soi disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi! — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022

وأتهم ماتياس بوغبا شقيقه بالاستعانة بالسحر والشعوذة رغم أنه مسلم، وأنه استخدمه ضد زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي لإصابته، وقال في الفيديو موجها كلامه لنجم باريس سان جيرمان: ”كيليان، هل تفهم الآن؟ ليس عندي شيء سلبي ضدك، كلماتي كانت من أجل مصلحتك والخير لك، كل شيء صحيح ومثبت، الساحر معروف، آسف لهذا الأخ، تدعو نفسك مسلمًا وأنت متورط في كل ذلك السحر، ليس من الجيد أن تحظى بالمنافقين والخونة حولك“.

وأكد ماتياس بوغبا أنه يملك الأدلة على كلامه في حال أنكر بول بوغبا قضية الاستعانة بساحر وممارسة السحر والشعوذة، كما أكد أنه لا يفعل ذلك من أجل المال كما يدعي شقيقه.

ويمارس ماتياس، البالغ 32 عاما، كرة القدم، وآخر محطاته كانت بفريق بيلفورت الفرنسي بالدرجة الثانية.

بينما انتقل بول بوغبا من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس في الصيف الجاري.

لكن يغيب بوغبا عن المباريات بسبب الإصابة ويسعى للحاق بمنافسات كأس العالم في قطر 2022.

وشارك بوغبا في 91 مباراة دولية مع منتخب فرنسا ونجح في تسجيل 11 هدفا مع الديوك.