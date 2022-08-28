ماتياس بوغبا يرد على بيان شقيقه بول باتخاذ إجراءات قانونية ضده

ردَّ ماتياس بوغبا الشقيق الأكبر للنجم بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي على شقيقه ومحاميته التي أعلنت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية إلى وجود خلافات عميقة بين الشقيقين، حيث ردَّ المستشارون القانونيون لبول على مقطع فيديو بثه ماتياس عبر مواقع التواصل الاجتماعي كشف فيه عن خلافات مع شقيقه الأصغر، وكذلك تحدث خلاله عن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

لكن رافاييلا بيمينتا محامية بول بوغبا أشارت إلى أن محاولة ماتياس تدخل ضمن التهديدات ومحاولات الابتزاز المنظمة ضد بول بوغبا.

وفي رده على اتهامات محامية بول بوغبا قال ماتياس عبر موقع ”football.fr“ تغريدة واحدة والكثير من الحماس. أمس أردت أن أعبر عن نفسي، ولكنني أرى أنني لست الوحيد، وأفهم أن لديكم أسئلة، بالإضافة إلى أنني أرى أن أخي أجاب عن طريق محاميه لمنح نفسه المصداقية“.

وأضاف: ”أتمنى ألا تنخدع محاولة التلاعب بالإعلام والسلطات، وعندما تكون مشهورًا يكون العالم معك، تسمعك السلطات باهتمام أكبر، لكن هذا لا يضعك فوق القانون، فالشرطة ليست أتباعك!“.

ويوضح ماتياس بوغبا وجهة نظره من خلال رواية عائلية لإعطاء المزيد من المصداقية لتصريحاته، موضحًا: ”منذ وقت ليس ببعيد، طلب أخي الشرطة الإيطالية وادعى أنه لا يعرف ابن عمنا الذي نشأ وتربى معه، وقام بزيارة عادية له ولم يفعل شيئًا له، ويمكن للعائلة أن تشهد على ذلك“.

وتابع: ”كان الأمر يتعلق بشكوى مضايقة ضد ابن عم.. يبدو أن بعض الناس لا يفهمون سبب طرح قصة ابن عمي. شخص غير صادق مع الشرطة فهل سيكون صادقًا معك حتى لو تحدث من خلال محاميته؟“.

ووعد ماتياس بكشف النقاب عن بعض الحقائق قريبًا، قائلًا: ”سيكون هناك العديد من العناصر والشهادات لتأكيد كلامي، وكل هذا من المحتمل أن يكون مفاجئًا ويحدث الكثير من الضجة“، كما أشار بالفعل في أول فيديو له.

وماتياس، الذي سبق له اللعب في أندية وريكسهام، وكروي، وكراولي الإنجليزية، نشر الفيديو على ”تويتر وأثار الكثير من الجدل.

وادعى أنه سيكشف عن تفاصيل تتعلق بشقيقه ستسهم في تحول الجماهير وزملاء نجم مانشستر يونايتد السابق ضده، لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن بالطريقة التي أوضحها في الفيديو.