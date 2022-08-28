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رياضة

الإصابة تغيب لوكاكو عن مباراتي إنتر ميلان أمام ميلان وبايرن ميونخ
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2022 13:58 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2022 14:45 GMT

الإصابة تغيب لوكاكو عن مباراتي إنتر ميلان أمام ميلان وبايرن ميونخ

كشفت شبكة "سكاي سبورت" عن احتمال غياب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان عن مواجهة ميلان في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي. ووفقا

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت شبكة ”سكاي سبورت“ عن احتمال غياب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان عن مواجهة ميلان في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ووفقا للشبكة فإن لوكاكو يعاني من مشكلة عضلية في الفخذ الأيسر، ومن المؤكد أن يغيب أمام كريمونيزي يوم الثلاثاء، وعلى الأرجح عن مباراة الديربي مع ميلان يوم السبت المقبل.

وذكرت ”سكاي“ أن لوكاكو سيجري فحصا جديدا يوم الإثنين، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب.

وفي الوقت ذاته أكدت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ غياب لوكاكو عن الديربي أمام ميلان، كما قالت إن هناك شكوكا حول لحاقه بمواجهة إنتر ميلان أمام بايرن ميونخ يوم 7 سبتمبر في دوري أبطال أوروبا.

وانتقل لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان صيف 2019 مقابل 74 مليون يورو، وبعد موسمين مميزين نجح تشيلسي في استعادة المهاجم البلجيكي مقابل 113 مليون يورو، لكنه لم يقدم الكثير مع البلوز.

وعاد لوكاكو مجددا إلى إنتر ميلان هذا الصيف بعقد إعارة لمدة موسم واحد فقط.

وشارك لوكاكو مع إنتر ميلان في أول ثلاث جولات في الدوري الإيطالي، بواقع 227 دقيقة، سجل فيها هدفا وصنع هدفا.

وتغلب إنتر ميلان على ليتشي وسبيزيا قبل أن يخسر 1/3 أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي ومن المقرر أن يلعب النيراتزوري أمام كريمونيزي ثم ميلان، قبل مواجهة بايرن ميونخ، ثم تورينو ثم فيكتوريا بلزن.

وبالمجمل لعب لوكاكو 98 مباراة مع إنتر ميلان سجل فيها 65 هدفا وصنع 17.

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