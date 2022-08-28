الإصابة تغيب لوكاكو عن مباراتي إنتر ميلان أمام ميلان وبايرن ميونخ

كشفت شبكة ”سكاي سبورت“ عن احتمال غياب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان عن مواجهة ميلان في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ووفقا للشبكة فإن لوكاكو يعاني من مشكلة عضلية في الفخذ الأيسر، ومن المؤكد أن يغيب أمام كريمونيزي يوم الثلاثاء، وعلى الأرجح عن مباراة الديربي مع ميلان يوم السبت المقبل.

استقبال الجماهير والإعلام للبلجيكي لوكاكو قبل انتقاله إلى صفوف انتر الإيطالي قادما من تشيلسي الإنجليزي pic.twitter.com/mdjniuXJT5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 29, 2022

وذكرت ”سكاي“ أن لوكاكو سيجري فحصا جديدا يوم الإثنين، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب.

وفي الوقت ذاته أكدت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ غياب لوكاكو عن الديربي أمام ميلان، كما قالت إن هناك شكوكا حول لحاقه بمواجهة إنتر ميلان أمام بايرن ميونخ يوم 7 سبتمبر في دوري أبطال أوروبا.

وانتقل لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان صيف 2019 مقابل 74 مليون يورو، وبعد موسمين مميزين نجح تشيلسي في استعادة المهاجم البلجيكي مقابل 113 مليون يورو، لكنه لم يقدم الكثير مع البلوز.

وعاد لوكاكو مجددا إلى إنتر ميلان هذا الصيف بعقد إعارة لمدة موسم واحد فقط.

وشارك لوكاكو مع إنتر ميلان في أول ثلاث جولات في الدوري الإيطالي، بواقع 227 دقيقة، سجل فيها هدفا وصنع هدفا.

ترتيب الدوري الإيطالي: لاتسيو يسحق إنتر بثلاثية ويعتلي الصدارة https://t.co/pEOC7Sw7LH pic.twitter.com/BCOcfY5s9H — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2022

وتغلب إنتر ميلان على ليتشي وسبيزيا قبل أن يخسر 1/3 أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي ومن المقرر أن يلعب النيراتزوري أمام كريمونيزي ثم ميلان، قبل مواجهة بايرن ميونخ، ثم تورينو ثم فيكتوريا بلزن.

وبالمجمل لعب لوكاكو 98 مباراة مع إنتر ميلان سجل فيها 65 هدفا وصنع 17.