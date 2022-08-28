بوغبا يلجأ للشرطة ضد شقيقه ماتياس.. ويوجه له هذه الاتهامات

تعهد ماتياس، شقيق بول بوغبا، لاعب يوفنتوس والمنتخب الفرنسي بالكشف عن معلومات ”خطيرة“ عن لاعب خط وسط يوفنتوس في مقطع فيديو غريب نُشر على تويتر مساء السبت، لكن محامي بوغبا ووكيلة أعماله ردّا بالكشف عن أن هذه التصريحات تدخل ضمن محاولات ابتزاز مستمرة من ماتياس لشقيقه.

واللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي سبق له اللعب في أندية وريكسهام وكروي وكراولي الإنجليزية، نشر الفيديو على تويتر وأثار الكثير من الجدل.

◾️ماتياس شقيق بول بوغبا يهدد بكشف حقائق صادمة عن كيليان مبابي (فيديو) خرج ماتياس بوغبا، شقيق النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب يوفنتوس والمنتخب الفرنسي، بفيديو مثير هدد خلاله بكشف حقائق عن كيليان مبابي، ووكيلة أعمال أخيه المحامية رافاييلا بيمنتا. التفاصيل: https://t.co/UxumO021VC pic.twitter.com/R6bE1bYNqJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 28, 2022

وادعى أنه سيكشف عن تفاصيل تتعلق بشقيقه ستسهم في تحول الجماهير وزملاء نجم مانشستر يونايتد السابق ضده.

وقال ماتياس بوغبا ”الجمهور الفرنسي والإنجليزي والإيطالي والإسباني، أي العالم بأسره، وكذلك مشجعو أخي، والأكثر من ذلك أن المنتخب الفرنسي ويوفنتوس وزملاءه في الفريق ورعاته يستحقون معرفة أشياء معينة. من أجل اتخاذ قرار مستنير إذا كان يستحق إعجاب واحترام وحب الجمهور.

”إذا كان يستحق مكانه في المنتخب الفرنسي وشرف اللعب في المونديال. إذا كان يستحق أن يكون أساسيا في يوفنتوس. إذا كان شخصًا جديرًا بالثقة، فإن أي لاعب يستحق أن يكون إلى جانبه“.

ثم حول بوغبا انتباهه إلى وكيل شقيقه ومحاميته رافائيلا بيمنتا التي تعاملت مع بول عقب وفاة وكيله السابق مينو رايولا في أبريل/نيسان الماضي، حيث شكك ماتياس بوغبا في قدرتها على شغل هذا المنصب.

وذكر أنه سيسمح للجماهير واللاعبين بمعرفة ”نزاهتها واحترافها … وولائها“ حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كانت ”تستحق تمثيلهم“.

أنهى بوغبا مقطع الفيديو الخاص به بالإشارة إلى كيليان مبابي، مدعيا أن لديه ”أشياء مهمة“ ليقولها عن مهاجم باريس سان جيرمان.

وأضاف بوغبا عند حديثه عن مبابي: ”سأخبرك بأشياء مهمة جدًا عنه وستكون هناك عناصر وشهادات كثيرة لتأكيد كلامي. كل شيء يمكن أن يكون متفجرًا ويحدث الكثير من الضوضاء.“

ورد محامي بول بوغبا، يو موريبا – وهي والدته أيضًا – وبيمينتا، على الفور على تهديدات ماتياس في بيان نشرته صحيفة ”ماركا“ الإسبانية.

وقال البيان ”تصريحات ماتياس بوغبا الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست مفاجأة. وتدخل ضمن التهديدات ومحاولات الابتزاز المنظمة ضد بول بوغبا“.

ولم يتضح بعد سبب خلاف بوغبا مع مبابي.

وأضاف البيان الصادر عن محامي بول بوغبا ويو موريبا (والدة ماتياس وبول) ورافاييلا بيمنتا وكيلة أعمال بول ”تم إبلاغ الشرطة الإيطالية والفرنسية بالوقائع قبل شهر، ولن يكون هناك مزيد من التعليقات على التحقيقات الجارية“.