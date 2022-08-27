ماتياس شقيق بول بوغبا يهدد بكشف حقائق صادمة عن كيليان مبابي (فيديو)

خرج ماتياس بوغبا، شقيق النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب يوفنتوس والمنتخب الفرنسي، بفيديو مثير على صفحته على ”إنستغرام“، هدد خلاله بكشف حقائق وبالوثائق عن النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، ووكيلة أعمال أخيه المحامية رافاييلا بيمنتا.

وقال ماتياس بوغبا، لاعب كرة القدم حاليا وهو دون فريق منذ رحيله عن فريقه بيلفور، في الفيديو المنشور عبر حسابه على تويتر: ”سأتحدث لكم عن مبابي نجم كرة القدم العالمية أيضا“.

كما هدد شقيق النجم الفرنسي بول بوغبا بالكشف عن حقائق تخص المحامية رافاييلا بيمنتا، موضحا: ”التي نطلق عليها اليوم أقوى امرأة في كرة القدم والتي يسميها أخي أمه الثانية“.

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وأضاف: ”إذا كنت أبدأ هذه العملية اليوم، فذلك لأنني أعتقد أن الجمهور الفرنسي والإيطالي والإسباني والإنجليزي، بالإضافة إلى جماهير أخي وحتى أكثر من ذلك، منتخب فرنسا ويوفنتوس وزملاء أخي في الفريق ورعاته، يستحقون معرفة أشياء معينة“.

وأكد ماتياس بوغبا، البالغ 32 عاما، أنه سيتحدث عن المحامية والنجم كيليان مبابي بالوثائق والشهادات التي تؤكد صحة كلامه وتُحدث صدمة في عالم كرة القدم.

وتعتبر المحامية رافاييلا بيمنتا وريثة الوكيل الشهير الراحل مينو رايولا ووكيلة أعمال النجم الفرنسي بول بوغبا.

ماتياس بوغبا هو الشقيق الأكبر لبول بوغبا، ومثل منتخب غينيا في 5 لقاءات ولعب لعدة أندية في إسبانيا وفرنسا وهولندا وويلز واسكتلندا وإيطاليا وسلوفينيا.

ونشر ماتياس مقطع فيديو آخر بعده، وقال فيه إنه يكشف عن هذه الأمور، من أجل معرفة إن كانوا هؤلاء يستحقون حب الجمهور أم لا.

وكان بوغبا قد تعرض لمزقٍ في الغضروف المفصلي للركبة أثناء الإعدادا للموسم الجديد، ورفض الخضوع لعملية جراحية بهدف اللعب في كأس العالم 2022.

وبحسب تقارير صحفية فإن بوغبا دخل في المرحلة الثانية من مسار التعافي من الإصابة.

وأشارت التقارير إلى أن بوغبا بدأ الخضوع لحصص تدريبية بدنية خفيفة مثل الركض على جهاز المشي الكهربائي.

ويبلغ بوغبا من العُمر 29 عاماً، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2026 مع نادي يوفنتوس.