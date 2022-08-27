ترتيب الدوري الإيطالي.. روما يقتنص التعادل من يوفنتوس (فيديو)

اقتنص فريق روما تعادلا ثمينا من نظيره يوفنتوس، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في قمة الجولة الثالثة للدوري الإيطالي.

تقدم يوفنتوس مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق دوشان فلاهوفيتش من ركلة حرة رائعة سكنت شباك الذئاب.

فلاهوفيتش يشعل الكلاسيكو مبكرًا بهدف صاروخي #يوفنتوس_روما pic.twitter.com/FYBJqil54l — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 27, 2022

وفي الدقيقة 69، نجح تامي أبراهام في إدراك التعادل لروما بعدما تلقى عرضية رائعة من ديبالا ليقابلها في الشباك.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات أن أبراهام بهدفه أمام يوفنتوس عادل رقم مواطنه تريفور فرانسيس برصيد 18 هدفا بالدوري الإيطالي، كثالث أكثر هداف إنجليزي في المسابقة.

وأضافت أن جيري هيتشنز (59 هدفا) وديفيد بلات (31 هدفا) هما فقط من يسبقان أبراهام في قائمة أكثر اللاعبين البريطانيين تسجيلا بالكالتشيو.

بهذه النتيجة، وصل رصيد إنتر ميلان للنقطة السادسة في المركز الخامس، فيما وصل رصيد روما للنقطة السابعة في المركز الثالث.