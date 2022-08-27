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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي.. روما يقتنص التعادل من يوفنتوس (فيديو)
تاريخ النشر: 27 أغسطس 2022 18:26 GMT
تاريخ التحديث: 27 أغسطس 2022 18:40 GMT

ترتيب الدوري الإيطالي.. روما يقتنص التعادل من يوفنتوس (فيديو)

اقتنص فريق روما تعادلا ثمينا من نظيره يوفنتوس، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في قمة الجولة الثالثة للدوري الإيطالي. تقدم يوفنتوس مبكرا في الدقيقة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اقتنص فريق روما تعادلا ثمينا من نظيره يوفنتوس، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في قمة الجولة الثالثة للدوري الإيطالي.

تقدم يوفنتوس مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق دوشان فلاهوفيتش من ركلة حرة رائعة سكنت شباك الذئاب.

وفي الدقيقة 69، نجح تامي أبراهام في إدراك التعادل لروما بعدما تلقى عرضية رائعة من ديبالا ليقابلها في الشباك.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات أن أبراهام بهدفه أمام يوفنتوس عادل رقم مواطنه تريفور فرانسيس برصيد 18 هدفا بالدوري الإيطالي، كثالث أكثر هداف إنجليزي في المسابقة.

وأضافت أن جيري هيتشنز (59 هدفا) وديفيد بلات (31 هدفا) هما فقط من يسبقان أبراهام في قائمة أكثر اللاعبين البريطانيين تسجيلا بالكالتشيو.

بهذه النتيجة، وصل رصيد إنتر ميلان للنقطة السادسة في المركز الخامس، فيما وصل رصيد روما للنقطة السابعة في المركز الثالث.

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