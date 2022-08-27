رسميًا.. اليويفا يكشف مواعيد مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، اليوم السبت، الجدول الزمني الكامل لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم 2022/2023.

وبعد نجاحه في التتويج بلقب نسخة الموسم الماضي سيبدأ ريال مدريد محاولته للفوز بلقب آخر في دوري أبطال أوروبا بزيارة إلى سيلتيك الأسكتلندي.

ويتضمن كل يوم من أيام المباريات مباراتين تنطلقان، الساعة 19:45، قبل بقية المباريات التي تقام الساعة 22:00.

وفي أبرز مباريات الجولة الأولى يلعب ليفربول وصيف النسخة الأخيرة مع نابولي في إيطاليا، يوم 7 سبتمبر الساعة 22:0، وبايرن ميونخ مع إنتر ميلان على ملعب جوزيبي مياتزا، الساعة 22:00.

وتقرر أن يلعب بايرن ميونخ وبرشلونة في الجولة الثانية، يوم 13 سبتمبر الساعة 22:00، على ملعب أليانز آرينا.

وتقام مباراة برشلونة مع إنتر ميلان في الجولة الثالثة، يوم 4 أكتوبر الساعة 22:00، على أن يلتقيا مجددًا على ملعب كامب نو في الجولة الرابعة، يوم 12 أكتوبر الساعة 22:00.

وفي قمة مباريات الجولة الخامسة يستضيف برشلونة بايرن ميونخ، يوم 26 أكتوبر، على ملعب كامب نو الساعة 22:00، في حين يستضيف بايرن ميونخ إنتر ميلان في الجولة الأخيرة، يوم 1 نوفمبر الساعة 22:00، في الوقت الذي يستضيف فيه ليفربول نابولي على ملعب أنفيلد.

⏳ مواعيد مباريات أبطال إنجلترا في المجموعة السابعة بدوري الأبطال: ✈️ إشبيلية – 6 سبتمبر

🏠 بوروسيا دورتموند – 14 سبتمبر

🏠 كوبنهاجن – 5 أكتوبر

✈️ كوبنهاجن – 11 أكتوبر

✈️ بوروسيا دورتموند – 25 أكتوبر

🏠 إشبيلية – 2 نوفمبر#السيتي pic.twitter.com/FwHcmUtJmz — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 27, 2022

ويلعب مانشستر سيتي مع إشبيلية في الجولة الأولى، يوم 6 سبتمبر الساعة 22:00، على (ملعب رامون سانشيز بيزخوان)، ويستضيف باريس سان جيرمان يوفنتوس في التوقيت ذاته.

وفي الجولة الثانية يستضيف مانشستر سيتي بروسيا دورتموند على ملعب الاتحاد، يوم 14 سبتمبر الساعة 22:00.

ويستضيف تشيلسي على ملعبه ستامفورد بردج منافسه ميلان في الجولة الثالثة، يوم 5 أكتوبر الساعة 22:00، ثم يتجدد لقاء الفريقين على ملعب سان سيرو في الجولة الرابعة، يوم 11 أكتوبر الساعة 22:00.

وفي الجولة الخامسة يسافر مانشستر سيتي لمواجهة بروسيا دورتموند، يوم 25 أكتوبر الساعة 22:00.

أما في الجولة السادسة فيلعب يوفنتوس أمام ضيفه باريس سان جيرمان، يوم 2 نوفمبر الساعة 22:00.

◀13 أكتوبر: بايرن ميونخ وبرشلونة على أليانز آرينا

◀26 أكتوبر: برشلونة وبايرن ميونخ على الكامب نو

🔥مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال#إرم_سبورت #دوري_أبطال_أوروبا #UCL pic.twitter.com/2jaKJvnwzg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 27, 2022

وفيما يلي جدول مباريات ريال مدريد في دور المجموعات:

6 سبتمبر: سيلتيك – ريال مدريد (22:00).

14 سبتمبر: ريال مدريد – لايبزيغ (22:00).

5 أكتوبر: ريال مدريد – شاختار (22:00).

11 أكتوبر: شاختار – ريال مدريد (22:00).

25 أكتوبر: لايبزيغ – ريال مدريد (22:00).

2 نوفمبر: ريال مدريد – سيلتيك (19.45).

تم تحديد موعد مواجهات الريدز في دور المجموعات من @ChampionsLeague 📅 7 سبتمبر – نابولي (خارج الديار)

13 سبتمبر – أياكس (آنفيلد)

4 أكتوبر – رينجرز (آنفيلد)

12 أكتوبر – رينجرز (خارج الديار)

26 أكتوبر – أياكس (خارج الديار)

1 نوفمبر – نابولي (آنفيلد) pic.twitter.com/zvsH0aJUiQ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 27, 2022

جدول مباريات برشلونة في دور المجموعات

7 سبتمبر: برشلونة – فيكتوريا بلزن (22:00).

13 سبتمبر: بايرن – برشلونة (22:00).

4 أكتوبر: إنتر برشلونة (22:00).

12 أكتوبر: برشلونة – إنتر (22:00).

26 أكتوبر: برشلونة – بايرن (22:00).

1 نوفمبر: فيكتوريا بلزن – برشلونة (22:00).

📅 جدول مبارياتنا في دوري الأبطال: 🏠 7 سبتمبر 🆚 فيكتوريا بيلسن

✈️ 13 سبتمبر 🆚 بايرن ميونيخ

✈️ 4 أكتوبر 🆚 إنتر ميلانو

🏠 12 أكتوبر 🆚 إنتر ميلانو

🏠 26 أكتوبر 🆚 بايرن ميونيخ

✈️ 1 نوفمبر 🆚 فيكتوريا بيلسن pic.twitter.com/Qf1TMiCNeC — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 27, 2022

جدول مباريات أتلتيكو مدريد في دور المجموعات

7 سبتمبر: أتلتيكو بورتو (22:00).

13 سبتمبر: باير ليفركوزن – أتليتيك (22:00).

4 أكتوبر: بروج ضد أتلتيكو (22:00).

12 أكتوبر: أتلتيكو بروج (19:45).

26 أكتوبر: أتلتيكو – باير ليفركوزن (22:00).

1 نوفمبر: بورتو – أتلتيكو (19:45).

جدول مباريات إشبيلية في دور المجموعات

6 سبتمبر: إشبيلية – مانشستر سيتي (22:00).

14 سبتمبر: كوبنهاجن – إشبيلية (22:00).

5 أكتوبر: إشبيلية – دورتموند (22:00).

11 أكتوبر: دورتموند – إشبيلية (22:00).