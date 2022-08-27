صحف رياضية: مودريتش لا يريد الاستيقاظ.. نهاية الصبي فوفانا.. وهناك ديبالا

شكلت أخبار سوق الانتقالات، وأبرزها قرب تشيلسي من حسم صفقة قياسية جديدة للمدافع ويسلي فوفانا، وبقاء برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي، وتسجيل المدافع الفرنسي جوليس كوندي لاعبًا لبرشلونة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بدعم الهولندي إيريك تين هاغ لثنائي مانشستر يونايتد، ومنتخب إنجلترا جادون سانشو، وماركوس راشفورد، وتصريحات الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، وفوز لاتسيو على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، ولقاءات نهاية الأسبوع في الدوريات الأوروبية، وفوز الإسباني هيرادا بالمرحلة السادسة لطواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

وفيا يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على راؤول غونزاليس مدرب الفريق الثاني لريال مدريد، وكتبت: ”راؤول 4.0، أسطورة رقم 7 لريال مدريد يبدأ موسمه الرابع على رأس الكاستيا بفريق متجدد للغاية والكثير من المواهب“.

الصحيفة اهتمت بتسجيل جوليس كوندي في برشلونة، ومصير لاعب أتلتيكو مدريد رنان لودي، وكتبت: ”الطريق مفتوح لتسجيل كوندي“ و“فتح الباب لرنان لودي“.

كما اهتمت بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وفوز الإسباني خيسوس هيرادا بالمرحلة السادسة، وكتبت: ”خيسوس هيرادا يحقق الثنائية“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات تسجيل رابطة الدوري للمدافع جوليس كوندي لاعبًا لبرشلونة، وكتبت: ”كوندي نعم“.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات بيب غوارديولا حول البرتغالي برناردو سيلفا، وكتبت: ”غوارديولا: برناردو سيلفا سيبقى على مانشستر سيتي“.

الصحيفة اهتمت بفوز سيلتا فيغو على جيرونا 1/0 في الدوري الإسباني.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تسجيل رابطة الدوري الإسباني للمدافع الفرنسي جوليس كوندي كلاعب لبرشلونة، وكتبت: ”كوندي أخيرا“.

الصحيفة تحدثت عن قرعة الدوري الأوروبي، وكتبت: ”ريال بيتيس، وريال سوسيداد، يتعرفان على المنافسين“.

الصحيفة اهتمت بفوز الإسباني خيسوس هيرادا بالمرحلة السادسة لطواف إسبانيا، وفوز سيلتا فيغو على جيرونا 1/0 في الدوري الإسباني.

كما اهتمت بسباقات الفورمولا 1، وكتبت: ”أودي تدخل سباقات الفورمولا وان في 2026“.

أس

ركزت الصحيفة على حوارها مع الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، وكتبت:“ لوكا مودريتش: لا أريد أن أستيقظ من هذا الحلم“.

الصحيفة تحدثت عن قرعة الدوري الأوروبي، ومجموعات أندية ريال بيتيس، وريال سوسيداد، وكتبت: ”غيلان برفقة ريال بيتيس، وريال سوسيداد“.

الصحيفة اهتمت بفوز الإسباني خيسوس هيرادا بالمرحلة السادسة لطواف إسبانيا، وتأهل منتخب إسبانيا للسيدات تحت 20 عامًا لنهائي كأس العالم.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تطورات رغبة تشيلسي ضم ويسلي فوفانا لاعب ليستر سيتي، وكتبت: ”ويسلي نهاية الصبي“.

كما اهتمت الصحيفة بمانشستر يونايتد، ودعم المدرب الهولندي للثنائي جادون سانشو، وماركوس راشفورد، وكتبت: ”تين هاغ يدعم ثنائي الأسود“.

الصحيفة اهتمت بانتقال المهاجم السويدي ألكساندر إيزاك إلى نيوكاسل يونايتد.



الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء لانس ورين في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”لانس من أجل مواصلة انطلاقته القوية“.

كما تحدثت عن فوز ليل على أجاكسيو 3/1، وكتبت: ”ليل الجمال“.

الصحيفة اهتمت بصفقة انتقال المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا من ليستر سيتي إلى تشيلسي، وكتبت: ”فوفانا صفقة قياسية“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز لاتسيو على إنتر ميلان 3/1 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”إنتر ميلان يا له من درس!“.

الصحيفة اهتمت بلقاء روما ويوفنتوس، ومواجهة الأرجنتيني باولو ديبالا لفريقه السابق، وكتبت: ”يوفنتوس مثير هناك ديبالا“.

كما اهتمت بمحاولة كريستيانو رونالدو الانتقال إلى نابولي، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو محاولة نابولي“.