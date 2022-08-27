الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب (أليانز ستاديوم) لمتابعة لقاء القمة المرتقب بين يوفنتوس وروما في الجولة الثالثة من عمر الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويقام أيضًا في نفس التوقيت لقاء كريمونيزي ضد تورينو، بينما يلعب في وقت لاحق، اليوم السبت، ميلان حامل اللقب ضد بولونيا ويلتقي سبيزيا ضيفه ساسولو.

وتستكمل الجولة، غدًا الأحد، بأربعة لقاءات تجمع بين فيرونا وأتلانتا، كما يلعب ساليرنيتانا مع سامبدوريا، ويلتقي ليتشي ضيفه إمبولي، ويواجه فيورنتينا ضيفه نابولي.

وافتتحت الجولة، أمس الجمعة، بخسارة مريرة لفريق إنتر ميلان على يد مضيفه لاتسيو بنتيجة 1/3، بينما فاز أودينيزي خارج ملعبه بنتيجة 2/1 على حساب مونزا.

وتسلط شبكة ”إرم نيوز“ الضوء على مواجهة يوفنتوس وروما في سطور التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب أليانز ستاديوم، الساعة 19:30 اليوم السبت، بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية ”بريميوم 1“ بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

ترتيب الفريقين

يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 4 نقاط بقيادة مديره الفني ماسيمليانو أليغري بعدما حقق الفريق الفوز على حساب ساسولو بنتيجة 3/ بالجولة الأولى ثم تعادل دون أهداف خارج ملعبه بالجولة الثانية أمام سامبدوريا.

ويحتل روما المركز الرابع برصيد 6 نقاط في أول جولتين بقيادة مديره الفني جوزيه مورينيو بعدما حقق الفوز خارج دياره على حساب ساليرنيتانا بنتيجة 1/0، ثم فاز بنفس النتيجة على حساب كريمونيزي بالجولة الثانية.

شحال زوين هداك الهدف 😳 رأسية خيالية من @JARiiseOfficial سكنت مرمى يوفنتوس 👏#يوفنتوس_روما #روماpic.twitter.com/pcSDCZXrkK — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) August 26, 2022

وفاز يوفنتوس في آخر مواجهة ضد روما بنتيجة 4/3 على ملعب الأولمبيكو، يوم 9 يناير الماضي، ببطولة الدوري لنسخة الموسم المنقضي.

ولم يفز روما خلال آخر 4 لقاءات أمام يوفنتوس منذ تغلبه بنتيجة 3/1، يوم 1 أغسطس 2020، في الدوري الإيطالي.

ويتجدد الصدام التكتيكي بين مورينيو وأليغري بعد 10 مواجهات سابقة وتقاسم المدربان الفوز في 4 لقاءات وتعادلا مرتين.

وواجه مورينيو يوفنتوس 9 مرات، وفاز خلال 4 لقاءات، وخسر مثلها، وتعادل مرة، كما واجه أليغري روما 22 مرة، وفاز في 9 لقاءات، وتلقى 6 خسائر، وتعادل 7 مرات.

أسلحة يوفنتوس

يسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز على ملعبه، وحسم النقاط الثلاث، للدخول بقوة في دائرة المنافسة منذ البداية، وعدم تكرار سيناريو، الموسم الماضي، الذي شهد بداية هزيلة.

ويغيب عن اليوفي نجمه العائد من جديد بول بوغبا بسبب الإصابة، بجانب فيدريكو كييزا لنفس السبب، كما تحيط الشكوك بجاهزية أنخيل دي ماريا.

هدف لن يُنسى أبدًا في شباك منافسنا غدًا 😉 صاروخية الملك @Totti بسرعة 𝟏𝟏𝟑 كيلو متر/ساعة 👑🚀#يوفنتوس_روما #روما pic.twitter.com/Sm5nHrb48l — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) August 26, 2022

وقال أليغري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه سعيد بمواجهة روما، وأيضًا لاعبه السابق باولو ديبالا، موضحًا أن مورينيو يقوم بعمل رائع مع روما ولم يستقبل أي أهداف خلال أول جولتين وهو نفس حال يوفنتوس.

وأشار إلى أن يوفنتوس يجب عليه الحفاظ على هدوئه، خاصة أن الفريق مازال في الجولة الثالثة للدوري، موضحًا أن المباراة ستكون قوية أمام فريق منظم.

ويلعب يوفنتوس بطريقة 4/3/3 بتشكيلة تضم حارس المرمى فيوتشيك تشيزني، وأمامه الرباعي: جليسون بريمير، وليوناردو بونوتشي، ودانيلو، وأليكس ساندرو، في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط مانويل لوكاتيلي، وبجواره الثنائي أدريان رابيو، وويستون ماكين، بينما يقود خط الهجوم دوسان فلاهوفيتش، وبجواره خوان كوادرادو، وفيليب كوستيتش.

أوراق روما

يبحث روما عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي، ويتطلع لإسقاط يوفنتوس في عقر داره، خاصة أنها ستكون ضربة قوية لأحد المنافسين على التتويج.

ويغيب عن صفوف روما الثلاثي: جورجينو فينالدوم، ونيكولو زانيلو، وأفينا جيان، بسبب الإصابات والإيقاف.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي إنه سيخوض مواجهة صعبة ضد يوفنتوس في عقر داره، ويسعى لإيقاف أسلحته.

وأوضح أنه سيحاول وضع أفضل خطة ممكنة لتحقيق الفوز على يوفنتوس في عقر داره، وكسب النقاط الثلاث.

ويعتمد روما على تشكيلة تضم حارس المرمى روي باتريسيو، وأمامه ثلاثي خط الدفاع: كريس سمولينغ، وروجير إيبانز، وجيانلوكا مانسيني.

ويقود خط الوسط نيمانيا ماتيتش، وبجواره بريان كريستانتي، ويمينًا ريك كارسدروب، ويسارًا ليوناردو سبينازولا، وفي الهجوم باولو ديبالا، ولورينزو بيلغريني، وتامي أبراهام.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد لييج البلجيكي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مواجهة يوفنتوس وروما ستكون عاطفية للاعب باولو ديبالا في مواجهة فريقه السابق، ولكن الجميع يترقب ما سيقدمه ديبالا.

وأوضح أن مورينيو مدرب مخضرم، وسيلعب بأسلوب دفاعي محكم لعدم ترك أي مساحات للاعبي يوفنتوس، مؤكدًا أن أهم أوراق السيدة العجوز فلاهوفيتش الذي يعد من أفضل مهاجمي الكالتشيو.