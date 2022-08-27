نابولي يؤكد التفاوض للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

أكد نابولي دخوله في مفاوضات للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي الحالي.

ونقلت شبكة ”beIN SPORTS“ عن مسؤول بنادي نابولي أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات جادة مع خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو لجلبه إلى فريق المدرب لوتشيانو سباليتي.

مانشستر يونايتد يرد على أنباء عودة كريستيانو رونالدو إلى سبورتينغ لشبونة https://t.co/072JnIibDq pic.twitter.com/NQz3i2zbmX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2022

وأكدت المصادر أن انضمام رونالدو للفريق مرتبط ببيع اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين إلى مانشستر يونايتد مقابل 140 مليون يورو.

لكن تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى إمكانية تعثر صفقة تعاقد نابولي مع رونالدو لأن أوسيمين غير مقتنع بفكرة الانضمام لمانشستر يونايتد لرغبة اللاعب النيجيري في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي (30 يونيو 2023)، لكن تردد أن النجم البرتغالي يريد الرحيل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي سيشارك في النادي الإنجليزي في الدوري الأوروبي.

ولعب رونالدو 19 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يصل إلى 20 موسما، لكن هذا لن يتحقق حال بقائه في أولد ترافورد.

هل خاض كريستيانو رونالدو آخر مباراة له بقميص مانشستر يونايتد أمام ليفربول؟ https://t.co/3YgXKjUOq1 pic.twitter.com/n5r63k92KU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 24, 2022

ورونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا وسجل 140 هدفا في 183 مباراة، مع 3 أندية هي مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

وحصد رونالدو لقب البطولة 5 مرات بواقع لقب مع مانشستر يونايتد و4 ألقاب مع ريال مدريد، بينها 3 ألقاب متتالية (أعوام 2016 و2017 و2018)، علما أن رونالدو سجل 17 هدفا في دوري أبطال أوروبا موسم 2013/2014 وهو أعلى رقم للاعب في موسم واحد.

وحال انتقال رونالدو إلى نابولي فإنه سيواجه ليفربول وأياكس أمستردام وغلاسكو رينجرز في المجموعة الأولى.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن رونالدو لعب 10 مباريات أمام نابولي، سجل فيها 4 أهداف وصنع 4، وحقق الفوز 7 مرات وخسر في 3 مناسبات.

وغاب رونالدو عن الجولة التحضيرية لمانشستر يونايتد في آسيا، ولعب 37 دقيقة أمام برايتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يشارك 90 دقيقة في الخسارة 0/4 أمام برينتفورد، ثم شارك في آخر 4 دقائق أمام ليفربول.