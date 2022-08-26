ترتيب الدوري الإيطالي.. لاتسيو يسحق إنتر بثلاثية ويعتلي الصدارة

فاز فريق لاتسيو على ضيفه إنتر ميلان 3 – 1 خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة، في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضًا فوز أودينيزي على مونزا 2 – 1.

ونال لاتسيو فرصتين خطيرتين عبر تشيرو إيموبيلي، والثالثة للمهاجم ماتيا زاكاني، قبل أن يتعامل أندرسون بشكل مثالي مع تمريرة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ويحرز برأسه هدف التقدم في الدقيقة 40 في الاستاد الأولمبي.

وتعادل إنتر من ركلة حرة نفذها المدافع دينزل دمفريس، ووصلت الكرة إلى لاوتارو مارتينيز غير المراقب ليسجل من مسافة قريبة للمرمى في الدقيقة 51.

لكن البديل لويس ألبرتو أعاد التقدم للاتسيو بتسديدة مذهلة بعيدة المدى بالدقيقة 75 ثم حول المهاجم الإسباني بيدرو النتيجة إلى 3-1 قبل صفارة النهاية.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 6 نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق أودينيزي تأخره أمام مضيفه مونزا لفوز 2 – 1.

وتقدم فريق مونزا بهدف سجله أندريه كولباني في الدقيقة 32 وتعادل أودينيزي عن طريق بيتو في الدقيقة 36 قبل أن يسجل ينوما أودوجي هدف الفوز في الدقيقة 77.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، وظل فريق مونزا بلا رصيد في قاع الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: