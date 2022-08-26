بث مباشر لقرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي (فيديو)

يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”اليويفا“ اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي للموسم 2022/2023.

وتبدأ قرعة دور المجموعات الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على شبكة بي إن سبورت الإخبارية، وعلى موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الإنترنت.

المجموعة الأولى: آرسنال، آيندهوفن

المجموعة الثانية: دينامو كييف، رين

المجموعة الثالثة: روما، لودوغوريتس،

المجموعة الرابعة: سبورتنج براغا، مالمو

المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد، ريال سوسييداد

المجموعة السادسة: لاتسيو، فينورد روتردام،

المجموعة السابعة: أولمبياكوس، قره باغ

المجموعة الثامنة: ريد ستار بلغراد، موناكو



وفيما يلي مستويات الفرق المشاركة:

المستوى الأول: روما، مانشستر يونايتد، آرسنال، لاتسيو، سبورتينغ براغا، ريد ستار بلغراد، دينامو كييف، أولمبياكوس.

المستوى الثاني: فينورد، رين، آيندهوفن، موناكو، سوسيداد، قره باج، مالمو، لودوغوريتس.

المستوى الثالث: شيريف تيراسبول، بيتيس، ميدتيلاند، بودو جليمت، فيرينتسفاروشي، يونيون برلين، فرايبورغ، فنربخشة.

المستوى الرابع: نانت، هلسنكي، شتورم جراتس، أيك لارنكا، أومونيا، زيوريخ، يونيون، طرابزون سبور.

ولا يمكن لفريقين من بلد واحد التواجد في مجموعة واحدة.

ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى دور ثمن النهائي، في حين يواجه الوصيف في كل مجموعة أحد الفرق الثمانية التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في دوري أبطال أوروبا.

وتنتقل الفرق التي تحتل المركز الثالث في مجموعات الدوري الأوروبي إلى الدور التكميلي لدوري المؤتمر الأوروبي، حيث تلعب مع الفرق التي احتلت وصافة مجموعات دوري المؤتمر.

وفيما يلي مواعيد مباريات دور المجموعات في الدوري الأوروبي:

الجولة الأولى: 8 سبتمبر/أيلول 2022.

الجولة الثانية: 15 سبتمبر 2022.

الجولة الثالثة: 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

الجولة الرابعة: 13 أكتوبر 2022.

الجولة الخامسة: 27 أكتوبر 2022.

الجولة السادسة: 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقرر ”اليويفا“ أن تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي على ملعب بوشكاش أرينا في مدينة بودابست عاصمة المجر في مايو 2023.



وتنقل مباريات البطولة على قنوات بي إن سبورت.

وتفوق آينتراخت فرانكفورت الألماني على غلاسكو رينجرز الإسكتلندي بضربات الترجيح بعد التعادل 1/1، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في نهائي الموسم الماضي لينال النادي الألماني اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وإشبيلية هو أكثر فريق توج بطلا للدوري الأوروبي برصيد 6 مرات، أعوام 2006 و2007 و2014 و2015 و2016 و2020، مقابل 3 ألقاب لكل من أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وليفربول ويوفنتوس، ولقبين لكل من آينتراخت فرانكفورت وتشيلسي وفينورد وبارما وبورتو وغوتنبيرغ وريال مدريد وتوتنهام وبروسيا مونشنغلادباخ.