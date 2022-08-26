صحف رياضية: ريال مدريد عاد للحظ.. إهانة رونالدو أمام زملائه.. وأنشيلوتي وبنزيما (كبار)

شكلت نتائج قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والمجموعة القوية لبرشلونة، وتتويج الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد والقائد الفرنسي كريم بنزيما بجوائز أفضل مدرب وأفضل لاعب في أوروبا، والإسبانية أليكسيا بوتيلاس لاعبة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بغياب الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وأخبار سوق الانتقالات وطواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي بلقب أفضل مدرب في أوروبا، والفرنسي كريم بنزيما أفضل لاعب وكتبت: ”كبار“.

واهتمت الصحيفة بقرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ووقوع برشلونة في مجموعة صعبة مقابل مجموعات سهلة لريال مدريد وأتلتيكو مدريد وكتبت: ”الحظ للعاصمة“.

كما اهتمت بنتائج المرحلة السادسة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

سبورت

ركزت الصحيفة على قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ومجموعة برشلونة القوية، وكتبت: ”قنبلة دوري الأبطال“ وعن مجموعات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية كتبت: ”ريال مدريد عاد للحظ في القرعة“ و“أتلتيكو مدريد يملك حظوظا للتأهل“ و“إشبيلية رفقة منافسين أكثر تعقيدا“.

الصحيفة اهتمت بتتويج أليكسيا بوتيلاس لاعبة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا، وكتبت: ”أليكسيا بوتيلاس أفضل لاعبة“.

كما اهتمت بإعارة برشلونة المدافع الفرنسي أومتيتي لفريق ليتشي الإيطالي.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وتواجد برشلونة في مجموعة قوية، وكتبت: ”قاسية“.

كما تحدثت عن جوائز الأفضل، وكتبت: ”كارلو أنشيلوتي وكريم بنزيما مدرب ومهاجم ريال مدريد يفوزان بجائزة أفضل مدرب وأفضل لاعب في أوروبا“ و ”أليكسيا بوتيلاس تعود للفوز بجائزة الأفضل في أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة، وكتبت: ”أومتيتي يرحل معارا لليتشي وأوباميانغ ينتظر تشيلسي“.

كما اهتمت الصحيفة ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”نوفاك ديوكوفيتش خارج المنافسة ونادال وألكاراز قد يلتقيان في نصف النهائي“.

أس

ركزت الصحيفة على تتويج كارلو أنشيلوتي وكريم بنزيما مدرب وقائد ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب ولاعب في أوروبا وتتويج أليكسيا بوتيلاس لاعبة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة، وكتبت: ”الأفضل“.

كما اهتمت الصحيفة بقرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”حظ لريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة ينتظره بايرن ميونخ وإنتر ميلان وإشبيلية مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند“.

واهتمت الصحيفة بعدم مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”ديوكوفيتش لن يلعب بطولة أمريكا المفتوحة“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومستقبله في مانشستر يونايتد، وكتبت: ”تم إهانة كريستيانو رونالدو أمام جميع لاعبي مانشستر يونايتد خلال اجتماع قمة دام ساعتين“.

كما اهتمت الصحيفة بقرعة دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”كلوب: اختبار حقيقي“.

الصحيفة اهتمت بانتقال السويدي ألكساندر إيزاك إلى نيوكاسل يونايتد، وإعلان الصربي نوفاك ديوكوفيتش غيابه عن بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بسبب عدم السماح له بدخول الولايات المتحدة الأمريكية.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ومجموعات باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، وكتبت: ”مهمة في اتجاه مارس“.

الصحيفة اهتمت بعدم مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة أمريكا المفتوحة وتأهل نيس لدور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي.

كما اهتمت بقرب انتقال البرازيلي باكيتا من أولمبيك ليون لويستهام يونايتد، وكتبت: ”باكيتا على أبواب ويستهام“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”دوري أبطال أوروبا لدينا 4″ و“إنتر ميلان ضد برشلونة وبايرن ميونخ“ و“يوفنتوس أكثر من ميسي وعين على بنفيكا“ و“ميلان فقط تشيلسي يخيف“ و“نابولي يورغان كلوب وأياكس لكن مع أوسيمين وخفيشا كفاراتسخيليا يمكن إنجاز المهمة“.

الصحيفة اهتمت بتطورات رغبة يوفنتوس التعاقد مع الأرجنتيني لياندرو باريديس لاعب باريس سان جيرمان، وكتبت: ”يوفنتوس: باريديس نعم“.