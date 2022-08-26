مانشستر يونايتد يرد على أنباء عودة كريستيانو رونالدو إلى سبورتينغ لشبونة

قلل مانشستر يونايتد من أهمية التقارير التي زعمت أن كريستيانو رونالدو ”على وشك“ العودة إلى سبورتينغ لشبونة، في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة ”ديلي ميل“ أن رونالدو حريص على مغادرة أولد ترافورد هذا الصيف؛ لأنه يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي سيلعب فيه مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

أحد أفضل اللاعبين في كل العصور.. كاسيميرو يتمنى بقاء كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد https://t.co/wFRTeH71yL pic.twitter.com/oQMlguLcu3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2022

وظهرت شائعات بأن رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا سيخرج من مانشستر يونايتد، ومع ذلك، قلل مصدر مقرب من الفريق من احتمال حدوث هذه الخطوة وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“.

وبحسب ”ديلي ميل“ فإنه، على الورق، فإن عودة رونالدو إلى سبورتينغ ستكون منطقية، فالفريق احتل المركز الثاني في ترتيب الدوري البرتغالي الموسم الماضي، وقالت إن لديه مجموعة لطيفة إلى حد ما، في دوري أبطال أوروبا، حيث سيلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب توتنهام وآينتراخت فرانكفورت ومرسيليا.

ومع ذلك، هناك أسئلة حقيقية حول ما إذا كان الفريق الذي يدربه روبن أموريم، البالغ من العمر 37 عاما، يمكنه تمويل رواتب رونالدو الباهظة – وأكد مصدر في يونايتد أن هذه الخطوة من غير المرجح أن تحدث.

ويوم أمس الخميس، نشر رونالدو صورة لنفسه على حسابه في موقع ”إنستغرام“ أثناء التدريب، وكتب: ”استمر في العمل والتركيز“، مع رمز تعبيري للعضلات.

تقرير: سبورتنغ لشبونة حسم التعاقد مع رونالدو بنسبة 99% https://t.co/9DBBebK0Yb pic.twitter.com/e8sCzfoMLe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 25, 2022

وشارك رونالدو في 19 موسما في دوري أبطال أوروبا، لكنه سيشارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم، حال بقائه مع مانشستر يونايتد.

وسيتعرف مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، على منافسيه في دور المجموعات في الدوري الأوروبي في القرعة التي ستقام في مدينة إسطنبول التركية.

وارتبط رونالدو بالانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى، أبرزها تشيلسي وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ، لكنه ظل في الفريق، مع تأكيد مدربه إيريك تين هاغ على أن رونالدو ضمن خططه للموسم الحالي.

ولعب رونالدو موسما واحدا مع سبورتينغ لشبونة شارك خلاله في 31 مباراة، سجل فيها 5 أهداف وصنع 6 في 1392 دقيقة، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد لمدة 6 مواسم، ومنه إلى ريال مدريد الذي لعب له 9 مواسم وبات هدافه التاريخي برصيد 450 هدفا.

الآن الوضع تغير، مانشستر يونايتد هو من يرغب في خروج كريستيانو رونالدو❌ دايلي ميل تقول إن مانشستر يونايتد حاليا هو من يطلب الانفصال عن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، خصوصا أن من أبرز النقاط في فوز الفريق على ليفربول 2-1 أن مانشستر يونايتد ظهر أفضل من دون النجم البرتغالي. pic.twitter.com/R7OhmkJw8X — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 24, 2022

ومن ريال مدريد انتقل رونالدو إلى يوفنتوس صيف 2018 ولعب له 3 مواسم قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد صيف العام الماضي.

وبعد غيابه عن جولة ما قبل الموسم ”لأسباب شخصية“، عاد رونالدو إلى التشكيلة الأساسية في المباراة الثانية لمانشستر يونايتد ضد برينتفورد، لكن الفريق خسر 0/4.

ومن ثم تم استبعاد رونالدو من التشكيلة الأساسية أمام ليفربول، وأشركه إيريك تين هاغ في الدقائق الأربع الأخيرة.