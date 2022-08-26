كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي

تقام اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2022/2023، تليها قرعة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتقام القرعة في مدينة إسطنبول التركية، بعد يوم واحد من إجراء قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تبدأ قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة،

وتنقل على شبكة بي إن سبورت الإخبارية، وعلى موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي على ملعب بوشكاش أرينا في مدينة بودابست عاصمة المجر في مايو 2023.

وفيما يلي مستويات الفرق المشاركة:

المستوى الأول: روما، مانشستر يونايتد، آرسنال، لاتسيو، سبورتينغ براغا، ريد ستار بلغراد، دينامو كييف، أولمبياكوس.

المستوى الثاني: فينورد، رين، آيندهوفن، موناكو، سوسيداد، قره باج، مالمو، لودوغوريتس.

المستوى الثالث: شيريف تيراسبول، بيتيس، ميدتيلاند، بودو جليمت، فيرينتسفاروشي، يونيون برلين، فرايبورغ، فنربخشة.

المستوى الرابع: نانت، هلسنكي، شتورم جراتس، أيك لارنكا، أومونيا، زيوريخ، يونيون، طرابزون سبور.

ولا يمكن لفريقين من بلد واحد التواجد في مجموعة واحدة.

ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى دور ثمن النهائي، في حين يواجه الوصيف في كل مجموعة أحد الفرق الثمانية التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في دوري أبطال أوروبا.

وتنتقل الفرق التي تحتل المركز الثالث في مجموعات الدوري الأوروبي إلى الدور التكميلي لدوري المؤتمر الأوروبي، حيث تلعب مع الفرق التي احتلت وصافة مجموعات دوري المؤتمر.

مواعيد مباريات دور المجموعات في الدوري الأوروبي:

الجولة الأولى: 8 سبتمبر/أيلول 2022.

الجولة الثانية: 15 سبتمبر 2022.

الجولة الثالثة: 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

الجولة الرابعة: 13 أكتوبر 2022.

الجولة الخامسة: 27 أكتوبر 2022.

الجولة السادسة: 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وتنقل مباريات البطولة على قنوات بي إن سبورت.

ونال آينتراخت فرانكفورت الألماني لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، بعد فوزه على غلاسكو رينجرز الإسكتلندي بضربات الترجيح بعد التعادل 1/1، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية.

وإشبيلية هو أكثر فريق توج بطلا للدوري الأوروبي برصيد 6 مرات، أعوام 2006 و2007 و2014 و2015 و2016 و2020، مقابل 3 ألقاب لكل من أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وليفربول ويوفنتوس، ولقبين لكل من آينتراخت فرانكفورت وتشيلسي وفينورد وبارما وبورتو وغوتنبيرغ وريال مدريد وتوتنهام وبروسيا مونشنغلادباخ.