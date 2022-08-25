بث مباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا

تقدم شبكة ”إرم نيوز“ خدمة البث المباشر لقرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 والتي ستجرى في مدينة إسطنبول.
وتقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022/23 في إسطنبول بتركيا، الليلة، وستبث مباشرة على موقع الاتحاد الأوروبي (اليويفا) الرسمي على الإنترنت من الساعة الـ18:00 بتوقيت وسط أوروبا (الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة).
كما تنقل مراسم القرعة على قناة beIN SPORTS الإخبارية، بداية من الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة.
وفيما يلي القرعة النهائي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا:
المجموعة الأولى: أياكس – ليفربول- نابولي
المجموعة الثانية: بورتو – أتلتيكو مدريد
المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ – برشلونة
المجموعة الرابعة: فرانكفورت – توتنهام
المجموعة الخامسة: ميلان – تشيلسي
المجموعة السادسة: ريال مدريد – لايزبيغ
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي – إشبيلية
المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان – يوفنتوس