صحف رياضية: برشلونة قد يقع في مجموعة الموت.. ليلة ساحرة.. والنداء الأخير قبل الإغلاق

شكلت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا التي تجرى اليوم الخميس، وأخبار سوق الانتقالات وأبرزها قرب انتقال السويدي ألكسندر إيزاك إلى نيوكاسل يونايتد، والعرض الضخم من مانشستر يونايتد لضم البرازيلي أنتوني من أياكس العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتعادل برشلونة ومانشستر سيتي 3/3 في لقاء ودي لجمع تبرعات خيرية لمحاربة مرض التصلب الضموري الجانبي وفوز الإسباني مارك سولير بالمرحلة الخامسة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني مارك سولير بالمرحلة الخامسة من طواف إسبانيا وكتبت: ”بعد غياب 121 مرحلة فوز إسباني“.

الصحيفة اهتمت بقرعة دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”بخار أوروبا“.

كما اهتمت بتعادل برشلونة ومانشستر سيتي 3/3 في لقاء ودي لأهداف خيرية.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة ومانشستر سيتي 3/3 في لقاء ودي لجمع تبرعات خيرية لمحاربة مرض التصلب الضموري الجانبي وكتبت: ”ليلة لا تنسى“.

الصحيفة اهتمت بقرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”برشلونة قد يقع في مجموعة الموت“.

كما اهتمت بفوز الإسباني مارك سولير بالمرحلة الخامسة من طواف إسبانيا وكتبت: ”مارك سولير ينهي الجفاف الإسباني“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة ومانشستر سيتي 3/3 في لقاء ودي لأهداف خيرية وكتبت: ”ليلة ساحرة“.

كما تحدثت الصحيفة عن قرعة دوري أبطال أوروبا ومجموعة قوية محتملة لبرشلونة وكتبت: ”قرعة فِخاخ بالنسبة لبرشلونة“.

الصحيفة اهتمت بانتقال السويدي ألكسندر إيزاك لنيوكاسل يونايتد وكتبت: ”ريال سوسيداد بيع قياسي لإيزاك لنيوكاسل مقابل 70 مليون يورو“.

كما اهتمت بفوز الإسباني مارك سولير بالمرحلة الخامسة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

أس

ركزت الصحيفة على قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا التي تجرى اليوم الخميس بإسطنبول وكتبت: ”تبدأ الحفلة“.

الصحيفة تحدثت عن رحيل السويدي ألكسندر إيزاك نحو نيوكاسل وكتبت: ”إيزاك يرحل نحو نيوكاسل“.

الصحيفة اهتمت بتعادل برشلونة ومانشستر سيتي 3/3 في لقاء ودي وكتبت: ”برشلونة ومانشستر سيتي يتعادلان في لقاء محاربة مرض التصلب الضموري الجانبي“.

كما اهتمت بطواف إسبانيا وفوز الإسباني سولير بالمرحلة الخامسة وكتبت: ”سولير يفك النحس“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على اقتراب نيوكاسل يونايتد من التعاقد مع المهاجم السويدي أليكسندر إيزاك من ريال سوسيداد وكتبت: ”إيزاك لاعبا لنيوكاسل“ و“رقم قياسي 63 مليون جنيه استرليني لريال سوسيداد“.

الصحيفة اهتمت برفع مانشستر يونايتد عرضه لضم البرازيلي أنتوني من أياكس الهولندي وكتبت: ”مانشستر يونايتد يهاجم بـ 84 مليون جنيه إسترليني من أجل أنتوني“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على سوق الانتقالات وصفقات الأسبوع الأخير المحتملة وكتبت: ”النداء الأخير قبل الإغلاق“.

الصحيفة اهتمت بسباقات الفورمولا وان وكتبت: ”فرنسا تفقد جائزتها الكبرى“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على البرتغالي لياو نجم ميلان الشاب وكتبت: ”لياو الضغط إلى 120 مليون يورو“.

الصحيفة تحدثت عن تطورات صفقة انتقال الأرجنتيني لياندرو باريديس ليوفنتوس وكتبت: ”يوفنتوس ملف باريديس يفتح“.

الصحيفة اهتمت بقرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”اجعلونا نحلم“ و“ميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس ونابولي هناك من يصطاد وهناك من لا“.