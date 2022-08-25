كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

تأهل 32 فريقا بالفعل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بعد حسم أندية رينجرز الاسكتلندي ودينامو زغرب الكرواتي وكوبنهاغن الدنماركي تأهلها يوم الأربعاء، للمشاركة في القرعة التي ستجرى الليلة في تركيا.

وانضمت ستة أندية إلى 26 فريقًا تأهل مباشرة بالفعل لدور المجموعات هي: بنفيكا البرتغالي ومكابي حيفا وفيكتوريا بلزن التشيكي ورينجرز وكوبنهاغن ودينامو زغرب.

المرشحون الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا:

◾️بنزيما

◾️كورتوا

◾️ دي بروين

25 أغسطس الإعلان عن الفائز. pic.twitter.com/UWtZ37McdU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2022

أين ومتى تقام القرعة؟

تقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022/23 في إسطنبول بتركيا الليلة وستبث مباشرة على موقع الاتحاد الأوروبي (اليويفا) الرسمي على الإنترنت من الساعة الـ18:00 بتوقيت وسط أوروبا (الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة).

أيُّ الفرق مشاركة في القرعة؟

سيشارك في القرعة 32 فريقًا – 26 فريقا تأهل مباشرة وستة من التصفيات.

أنشيلوتي ينافس غوارديولا ويورغن كلوب على جائزة أفضل مدرب في أوروبا التي يمنحها يويفا. pic.twitter.com/xMZQw0fAhT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2022

المصنفون الأوائل:

– ريال مدريد (إسبانيا، حامل لقب دوري أبطال أوروبا).

– آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا، حامل لقب الدوري الأوروبي).

– مانشستر سيتي (إنجلترا).

– ميلان (إيطاليا).

– بايرن ميونخ (ألمانيا).

– باريس سان جيرمان (فرنسا).

– بورتو (البرتغال).

– أياكس أمستردام (هولندا).

التصنيف الثاني: ليفربول وتشيلسي وبرشلونة ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وإشبيلية ولايبزيغ وتوتنهام.

التصنيف الثالث: بروسيا دورتموند وسالزبورغ وشاختار دونيتسك وإنتر ميلان ونابولي وبنفيكا وسبورتنغ لشبونة وباير ليفركوزن.

وسيلعب شاختار دونيتسك في مدينة وارسو البولندية بسبب الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا.

التصنيف الرابع: أولمبيك مرسيليا وكلوب بروغ وسيلتيك وفيكتوريا بلزن ومكابي حيفا ورينجرز وكوبنهاغن ودينامو زغرب.

◾️محمد صلاح جاء في المركز السابع ضمن قائمة أفضل لاعب في أوروبا. الترتيب بعد ال3 الأوائل (بنزيما، كورتوا، دي بروين):

4- ليفاندوفسكي

5- مودريتش

6- ماني

7- محمد صلاح

8- مبابي

9- فينيسيوس

10- فان دايك

11- بيرناردو سيلفا

12- فيليب كوستيتش

13- لورينزو بيللغريني

14- أرنولد

15- فابينيو pic.twitter.com/SLICd68uPz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2022

كيف ستجرى القرعة؟

سيتم تقسيم الفرق إلى أربعة تصنيفات، يضم التصنيف الأول حاملي لقب دوري الأبطال والدوري الأوروبي وأبطال الدول الست الأعلى تصنيفًا والتي لم تتأهل من خلال أحد ألقاب 2021/2022؛ سيتم تحديد المصنفين من 2 إلى 4 حسب تصنيفات النادي.

في حالة الاتحادات التي تضم ممثلين اثنين، سيلعب الفريقان على يومين (الثلاثاء والأربعاء) أما الاتحادات المشاركة بأربعة أندية سيلعب فريقان في يوم والفريقان الآخران في اليوم الثاني حسب بث المباريات تلفزيونيا.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

سيتم تأكيد المباريات بعد قرعة دور المجموعات التي سيتم إقامتها على مدى ثمانية أسابيع هذا الخريف بسبب مونديال 2022.

يتأهل أفضل فريقن في كل مجموعة إلى دور الستة عشر وينتقل أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب في الدوري الأوروبي، حيث سيواجهون وصيف المجموعة بالدوري الأوروبي على مقاعد دور الستة عشر في الدوري الأوروبي.

◾️انتهى زمنهما💔.. ميسي ورونالدو خارج قائمة أفضل لاعب في أوروبا كاملة❌ pic.twitter.com/5fJcTCpmu6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2022

ما مواعيد دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا؟

الجولة الأولى: 6/7 سبتمبر.

الجولة الثانية: 13-14 سبتمبر.

الجولة الثالثة: 4/5 أكتوبر.

الجولة الرابعة: 11/12 أكتوبر.

الجولة الخامسة: 25/26 أكتوبر.

الجولة السادسة: 1/2 نوفمبر.

القرعة في اسطنبول

نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام أخيرًا في إسطنبول بعد عامين من موعده الأصلي والذي تأجل بسبب كوفيد-19، إذ كان لا بد من نقل النهائي إلى لشبونة بسبب الوباء، وكذلك بعد عام واحد إلى بورتو حتى يتمكن المشجعون الإنجليز من مانشستر سيتي وتشيلسي من الحضور دون مشاكل.

لذلك، ستجرى قرعة مرحلة المجموعات الساعة الـ6:00 مساء يوم الخميس الـ25 من أغسطس في إسطنبول.