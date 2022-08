مستويات قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا

انتهت تصفيات التأهل لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا بتأهل 6 أندية لتلحق بـ26 نادي تأهل مباشرة لدوري المجموعات وستجرى القرعة يوم الخميس 25 آب / أغسطس بمدينة إسطنبول التركية التي تحتضن نهائي نسخة 2022-2023 يوم 10 حزيران / يونيو 2023.

وبعد اكتمال الأندية المتأهلة لدوري المجموعات حسمت المستويات الأربعة والتي قد تعطي خلال القرعة مجموعات قوية تضم أندية كبيرة نظرا لتواجد أندية كبرى في المستويات الثلاثة الأولى.

ويتم تصنيف المستويات حسب ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويضم المستوى الأول أبطال الدوريات الخمسة الكبرى وبطل الدوري الأوروبي ولكون حامل اللقب ريال مدريد هو بطل الدوري الإسباني فتضم أيضا أبطال الدوريات المحتلة للمركزين السادس والسابع.

