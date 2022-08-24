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رياضة

نيمار ضد مبابي... من ينتصر في معركة فرض النفوذ؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 24 أغسطس 2022 13:39 GMT
تاريخ التحديث: 24 أغسطس 2022 14:25 GMT

نيمار ضد مبابي... من ينتصر في معركة فرض النفوذ؟ (فيديو)

إن قلت لك أن نيمار مغرورٌ مختال... قد توافقني الرأي والقول... في حين لو وضعنا مبابي في خانة زميله البرازيلي... قد تقول بأن ذلك ليس عدلاً... لكن ما قبل مباراة

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

إن قلت لك أن نيمار مغرورٌ مختال… قد توافقني الرأي والقول… في حين لو وضعنا مبابي في خانة زميله البرازيلي… قد تقول بأن ذلك ليس عدلاً…
لكن ما قبل مباراة باريس سان جيرمان ومونبيليه في الدوري الفرنسي ليس كما بعده…
ولو أردنا رؤية الأمور بشكل أوضح… نستطيع القول بأن كيليان مبابي ما قبل تجديد عقده مع النادي الباريسي ليس كما بعده…
صراع الأنا بات صوته يعلو بوضوح بين الثنائي الفرنسي البرازيلي… صراعُ قد لا يحظى بنهاية سعيدة… لنادٍ لا يفكر إلا بتحقيق حلمه الوحيد بنيل لقب دوري الأبطال مهما كلفَ الثمن… صراعٌ ليس من المحتمل أن ينتهي قريباً…

 

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