نيمار ضد مبابي... من ينتصر في معركة فرض النفوذ؟ (فيديو)

إن قلت لك أن نيمار مغرورٌ مختال… قد توافقني الرأي والقول… في حين لو وضعنا مبابي في خانة زميله البرازيلي… قد تقول بأن ذلك ليس عدلاً…

لكن ما قبل مباراة باريس سان جيرمان ومونبيليه في الدوري الفرنسي ليس كما بعده…

ولو أردنا رؤية الأمور بشكل أوضح… نستطيع القول بأن كيليان مبابي ما قبل تجديد عقده مع النادي الباريسي ليس كما بعده…

صراع الأنا بات صوته يعلو بوضوح بين الثنائي الفرنسي البرازيلي… صراعُ قد لا يحظى بنهاية سعيدة… لنادٍ لا يفكر إلا بتحقيق حلمه الوحيد بنيل لقب دوري الأبطال مهما كلفَ الثمن… صراعٌ ليس من المحتمل أن ينتهي قريباً…

نيمار ضد مبابي.. من ينتصر في معركة فرض النفوذ 🔥 pic.twitter.com/mWhEamYodA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 20, 2022