صحف رياضية: برشلونة "10 أيام من الجنون".. لغز غريزمان.. ومورينيو بالعلامة الكاملة

شكل فوز مانشستر يونايتد 2-1 على ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز ووداع البرازيلي كاسيميرو لريال مدريد العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بأكاديمية النجوم في باريس سان جيرمان وثنائي برشلونة الجديد ليفاندوفسكي وأنسو وفاتي وأخبار سوق الانتقالات وتعادل يوفنتوس مع سامبدوريا وفوز روما في الدوري الإيطالي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على وداع ريال مدريد لنجمه البرازيلي كاسيميرو المنتقل لمانشستر يونايتد وكتبت “ صرخات مدريد ”.

الصحيفة اهتمت بالفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد المعار من برشلونة وكتبت ”لغز غريزمان“.

كما اهتمت بوضعية جيرارد بيكيه في برشلونة وكتبت ”بيكيه بالأبيض لم يلعب أي دقيقة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وأنسو وفاتي في برشلونة وكتبت ”تواصل تام ”.

كما تحدثت الصحيفة عن أخبار برشلونة وكتبت ”دون اتفاق مع تشيلسي حول أوباميانغ “ و اجتماع مع مانشستر يونايتد حول دي يونغ “ و “ قلق حول وضعية أنطوان غريزمان ”.

الصحيفة اهتمت بفوز جيرونا على خيافي 3-1 في الدوري الإسباني وفوز مانشستر يونايتد على ليفربول 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على ثنائي برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني أنسو فاتي وكتبت “ الثنائي الجديد ”.

كما تحدثت عن وداع كاسيميرو لريال مدريد وكتبت ”كاسيميرو: لم أرحل بسبب المال“.

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر يونايتد 2-1 على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت “ أولد ترافورد يتنفس وينقل الشكوك لأنفيلد ”.

كما اهتمت بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية وفوز جيرونا على خيتافي 3-1 في الدوري الإسباني.

آس

ركزت الصحيفة على وداع البرازيلي كاسيميرو لريال مدريد وكتبت “ كاسيميرو: أعطيت كل شيء، المهمة تمت ”.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة ومشاكل تسجيل اللاعبين والتخلص من بعض اللاعبين وكتبت “ برشلونة: 10 أيام من الجنون ”.

كما اهتمت بمصير الفرنسي أنطوان غريزمان في أتلتيكو مدريد وكتبت ”سيميوني يفوز ، غريزمان يبقى“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد على ليفربول 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت “ سانشو وراشفورد يمنحان تين هاغ أول فوز ”.

الصحيفة تحدثت عن تقديم البرازيلي كاسيميرو في أولد ترافورد وكتبت ”كاسيميرو هنا للفوز بالدوري الإنجليزي ”.

الصحيفة اهتمت بحسم تشيلسي صفقة الغابوني بيير أوباميانغ من برشلونة وكتبت ”صفقة أوباميانغ أغلقت“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على باريس سان جيرمان ومشكلة النجوم وكتبت ”باريس سان جيرمان: أكاديمية النجوم ”.

كما اهتمت الصحيفة بفوز مانشستر يونايتد على ليفربول 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت “ مانشستر يونايتد أخيرا استيقظ ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل يوفنتوس سلبيا أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي وكتبت “ ماسيميليانو أليغري يبقى جاف “ و “ دون أهداف“.

كما اهتمت بفوز روما على كريمونيزي 1-0 وكتبت ”مورينيو العلامة الكاملة“.