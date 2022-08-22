كريستيانو رونالدو يحرج كاراغر قبل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول (فيديو)

قاطع كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد تغطية قناة ”سكاي سبورتس“ قبل مباراة فريقه مع ليفربول في أولد ترافورد حيث احتضن زملاءه السابقين غاري نيفيل وروي كين، لكنه تجاهل مدافع ليفربول السابق جيمي كاراغر.

وكان فريق الخبراء يتحدث بينما كان المهاجم البرتغالي وفريقه يجرون عملية الإحماء، قبل أن يوقفهم الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات ويصافح نجوم مانشستر يونايتد السابقين.

Carra 🗣 "Totally blanked!" Dave 🗣 "Just like most people do." @Carra23 gets blanked by Ronaldo and @DavidJonesSky kicks him whilst he's down 😭 pic.twitter.com/b2tGH1vHhx — Football Daily (@footballdaily) August 22, 2022

وبدا في مقطع فيديو أن رونالدو قطع استعداداته قبل المباراة لمصافحة لاعبي مانشستر يونايتد السابقين نيفيل وكين، لكنه تجاهل كاراغر قبل العودة إلى التدريبات ورفض التحدث أمام الكاميرا.

وقال ديفيد جونز مقدم التغطية الخاصة للمباراة في قناة ”سكاي سبورتس“ ممازحا كاراغر: ”محادثة لطيفة معك جيمي!“، وأجاب كاراغر: ”تجاهلني تماما!“.

وبدأ المهاجم البرتغالي المباراة على مقاعد البدلاء في أولد ترافورد إلى جانب قائد الفريق هاري ماغواير، حيث اختار المير الفني الهولندي إريك تين هاغ أنتوني إلانجا في الهجوم بينما فضل في الدفاع رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز على الدولي الإنجليزي.

واعترف كاراغر خلال البث بأنه يتوقع رحيل رونالدو عن يونايتد هذا الصيف، وسط شائعات بأن المهاجم قد يرحل عن النادي.

رونالدو: وسائل الإعلام تكذب.. قريبا ستظهر الحقيقة https://t.co/QyDF3hcoGv pic.twitter.com/J1y1laPx8D — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 16, 2022

وقال كاراغر لشبكة ”سكاي سبورتس: ”أعتقد أن رونالدو والمدرب لديهما فرصة مع عودة اللاعبين ليقول لا أريدك على مقاعد البدلاء“.

وأوضح: ”إذا كنت صريحًا، لست متأكدًا من أن المدير الفني يريد رونالدو، كان عليه أن يلعب الأسبوع الماضي لأنه كان سيئًا للغاية ضد برايتون“.

وكشف رونالدو سابقًا عن أنه سيشرح كل شيء في مقابلة نهاية الصيف بعد أن قيل إنه طلب من النادي النظر في أي عروض جادة للمهاجم البالغ من العمر 37 عامًا.

وادعى تين هاغ أنه لا يعرف ما الذي سيحققه، وأن رونالدو لم يخبره برغبته في الرحيل. وقال تين هاغ لشبكة سكاي سبورتس: ”لا أعرف ما الذي يريد تحقيقه، لذا إذا كنت تريد أن تعرف أنه عليك أن تسأله“.

وأتم ”هذا ليس ما يقوله لنا. إنه يسجل الأهداف. نحن سعداء بوجوده، علينا أن نجعله مناسبا لطريقة لعب الفريق وهذا ما يحاوله هو ونحن كذلك“.