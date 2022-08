كريستيانو رونالدو يحرج كاراغر قبل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول (فيديو)

قاطع كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد تغطية قناة ”سكاي سبورتس“ قبل مباراة فريقه مع ليفربول في أولد ترافورد حيث احتضن زملاءه السابقين غاري نيفيل وروي كين، لكنه تجاهل مدافع ليفربول السابق جيمي كاراغر.

وكان فريق الخبراء يتحدث بينما كان المهاجم البرتغالي وفريقه يجرون عملية الإحماء، قبل أن يوقفهم الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات ويصافح نجوم مانشستر يونايتد السابقين.

Carra 🗣 "Totally blanked!"

Dave 🗣 "Just like most people do." @Carra23 gets blanked by Ronaldo and @DavidJonesSky kicks him whilst he's down 😭 pic.twitter.com/b2tGH1vHhx

— Football Daily (@footballdaily) August 22, 2022