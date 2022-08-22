ترتيب الدوري الإيطالي.. روما يحقق الفوز الثاني ويتجاوز كريمونيزي (فيديو)

حقق روما الفوز الثاني في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، بعد الفوز 1/0 على ضيفه كريمونيزي على ملعب الأولمبيكو.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع المدافع الإنجليزي كريس سمولينغ من ضربة رأسية في الدقيقة 65، بعد ضربة ركنية لعبها لورينزو بيليغريني.

"سمولينج فك الشفرة"

الأوليمبيكو يشتعل.. المدافع الإنجليزي يسجل بضربة رأسية ويهدي الهدف لزميله المصاب فينالدوم#روما_كريمونيزي#الدوري_الإيطالي #أبوظبي_الرياضية 1 Premium pic.twitter.com/XBHFSsQ1YG — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 22, 2022

ورفع الفوز رصيد روما إلى 6 نقاط في الصدارة مع نابولي وإنتر ميلان.

ولحساب الجولة ذاتها يلعب حاليا يوفنتوس مع سامبدوريا.

وفي الجولة الثالثة من المقرر أن يلعب إنتر ميلان مع لاتسيو، ويوفنتوس مع روما، وميلان مع بولونيا، ونابولي مع فيورنتينا.