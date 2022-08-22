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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي.. روما يحقق الفوز الثاني ويتجاوز كريمونيزي (فيديو)
تاريخ النشر: 22 أغسطس 2022 19:12 GMT
تاريخ التحديث: 22 أغسطس 2022 19:35 GMT

ترتيب الدوري الإيطالي.. روما يحقق الفوز الثاني ويتجاوز كريمونيزي (فيديو)

حقق روما الفوز الثاني في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، بعد الفوز 1/0 على ضيفه كريمونيزي على ملعب الأولمبيكو. وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع المدافع

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق روما الفوز الثاني في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، بعد الفوز 1/0 على ضيفه كريمونيزي على ملعب الأولمبيكو.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع المدافع الإنجليزي كريس سمولينغ من ضربة رأسية في الدقيقة 65، بعد ضربة ركنية لعبها لورينزو بيليغريني.

ورفع الفوز رصيد روما إلى 6 نقاط في الصدارة مع نابولي وإنتر ميلان.

ولحساب الجولة ذاتها يلعب حاليا يوفنتوس مع سامبدوريا.

وفي الجولة الثالثة من المقرر أن يلعب إنتر ميلان مع لاتسيو، ويوفنتوس مع روما، وميلان مع بولونيا، ونابولي مع فيورنتينا.

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