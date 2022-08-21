بات الجم الفرنسي كيليان مبابي أصغر لاعب يصل إلى 200 هدف على مستوى الأندية في القرن الواحد والعشرين.

وسجل مبابي 3 أهداف بين 7 أهداف سجلها باريس سان جيرمان في الفوز 7/1 على ليل في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، يوم الأحد.

A 23 ans et 244 jours, Kylian Mbappé🇫🇷 est le plus jeune joueur à atteindre la barre des 200 buts en club (au 21e siècle). A cet âge, ils avaient marqué : 168 🇦🇷 Messi

148 🇪🇸 Raúl

142 🇦🇷 Agüero

139 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Owen

139 🇧🇷 Neymar

133 🇺🇾 Suárez

130 🇧🇪 Lukaku

117 🇳🇱 Huntelaar

114 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Rooney pic.twitter.com/W51R2guoUC — BeSoccer 🇫🇷 (@BeSoccerFR) August 21, 2022

وجاءت أهداف مبابي في الدقائق 1 و66 و87.

وبعمر 23 عامًا و244 يومًا، بات كيليان مبابي أصغر لاعب يصل إلى 200 هدف مع الأندية في القرن الحادي والعشرين)، بحسب ”BeSoccerFR“.

وفي ذلك العمر سجل ميسي 16 هدفًا، وراؤول غونزاليس 148 هدفًا، وسيرجيو أغويرو 142 هدفًا، ومايكل أوين 142 هدفًا، وواين روني 139 هدفًا، ونيمار 133 هدفًا، ولويس سواريز 130 هدفًا، وروميلو لوكاكو 117 هدفًا.

وفي ذلك العمر سجل ميسي 168 هدفًا، وراؤول غونزاليس 148 هدفًا، وسيرجيو أغويرو 142 هدفًا، ومايكل أوين ونيمار 139 هدفًا لكل منهما، ولويس سواريز 133 هدفًا، وروميلو لوكاكو 130 هدفًا. وكلاس يان هونتيلار 117 هدفًا، وواين روني 114 هدفًا.

Maiores artilheiros da história do PSG:

200 Cavani (301 j)

[174] Mbappé (219 j)

156 Ibrahimovic (180 j)

109 Pauleta (211 j)

[107] Neymar (148 j)

100 Rocheteu (254 j)

98 Dahleb (310 j)

95 M'Pele (217 j)

92 Di Maria (295 j) — Rodolfo Rodrigues (@rodolfo1975) August 21, 2022

ووصل مبابي إلى 175 هدفًا في 219 مباراة مع باريس سان جيرمان، وبات على بعد 25 هدفًا من معادلة رقم المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني، الذي سجل 200 هدف مع باريس سان جيرمان، وهو الهداف التاريخي للنادي الفرنسي.

واكتفى مبابي بتسجيل 3 أهداف، في حين سجل نيمار هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة، في حين سجل ليونيل ميسي هدفًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

والهدف الأول الذي سجله كيليان مبابي جاء بعد 8 ثوانٍ من صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان مع ليل في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ولعب ميسي كرة طولية لمبابي الذي سددها من فوق ليو جارديم حارس ليل.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصائيات، فإن كيليان مبابي سجل أسرع هدف في الدوري الفرنسي منذ أن بدأت الشبكة جمع أرقام البطولة التفصيلية موسم 2006/2007.