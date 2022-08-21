ترتيب الدوري الإيطالي.. أتلانتا يفرض التعادل على ميلان .. ونابولي يكتسح مونزا (فيديو)

سقط ميلان في فخ التعادل 1/1 أمام أتلانتا اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

ووضع روسلان مالينوفسكي أتلانتتا في المقدمة بهدف من تسديدة يسارية في الدقيقة 20.

ونجح الجزائري إسماعيل بن ناصر في تسجيل هدف التعادل لميلان في الدقيقة 68 من تسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع التعادل رصيد ميلان إلى 4 نقاط في المركز الثاني مع أتلانتا وفيورنتينا ولاتسيو وتورينو، في حين يتصدر إنتر ميلان جدول الترتيب برصيد 6 نقاط مع نابولي.

ولحساب الجولة الثانية تغلب نابولي 4/0 على مونزا. وسجل أهداف نابولي خفيشا كفاراتسخيليا (هدفين)، وفيكتور أوسيمين، ومين جاي كيم.

وتعادل بولونيا 1/1 مع هيلاس فيرونا، تقدم بولونيا بهدف من توقيع ماركو أرناوتوفيتش، وتعادل توماس هنري لهيلاس فيرونا في الدقيقة 43.

كما تعادل إمبولي 0/0 مع فيورنتينا.

وتختتم منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي غدا الإثنين بمواجهة روما أمام كريمونيزي، ويوفنتوس أمام سامبدوريا.

وفي أبرز مباريات الجولة الثالثة يلعب لاتسيو وإنتر ميلان يو الجمعة، ويوفنتوس أمام روما، وميلان أمام بولونيا، ونابولي أمام فيورنتينا يوم الأحد.