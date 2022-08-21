ترتيب الدوري الإيطالي.. أتلانتا يفرض التعادل على ميلان .. ونابولي يكتسح مونزا (فيديو)

سقط ميلان في فخ التعادل 1/1 أمام أتلانتا اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.
ووضع روسلان مالينوفسكي أتلانتتا في المقدمة بهدف من تسديدة يسارية في الدقيقة 20.
#أتالانتا يتقدم على #ميلان..
تسديدة مالينوفسكي تصطدم وتجد طريقها إلى الشباك#أتالانتا_ميلان #الدوري_الإيطالي#أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/xDH9hA4TC2
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 21, 2022
ونجح الجزائري إسماعيل بن ناصر في تسجيل هدف التعادل لميلان في الدقيقة 68 من تسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.
ورفع التعادل رصيد ميلان إلى 4 نقاط في المركز الثاني مع أتلانتا وفيورنتينا ولاتسيو وتورينو، في حين يتصدر إنتر ميلان جدول الترتيب برصيد 6 نقاط مع نابولي.
الجزائري إسماعيل بن ناصر يسجل هدفاً جميلاً لفريق #ميلان #أتالانتا_ميلان #الدوري_الإيطالي#أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/OzGL5fzAFr
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 21, 2022
ولحساب الجولة الثانية تغلب نابولي 4/0 على مونزا. وسجل أهداف نابولي خفيشا كفاراتسخيليا (هدفين)، وفيكتور أوسيمين، ومين جاي كيم.
وتعادل بولونيا 1/1 مع هيلاس فيرونا، تقدم بولونيا بهدف من توقيع ماركو أرناوتوفيتش، وتعادل توماس هنري لهيلاس فيرونا في الدقيقة 43.
كما تعادل إمبولي 0/0 مع فيورنتينا.
وتختتم منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي غدا الإثنين بمواجهة روما أمام كريمونيزي، ويوفنتوس أمام سامبدوريا.
شاهد الأهداف الأربعة..#نابولي يفوز على #مونزا 4-0 في الجولة الثانية من #الدوري_الإيطالي #نابولي_مونزا #أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/BwAPGdmCIW
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 21, 2022
وفي أبرز مباريات الجولة الثالثة يلعب لاتسيو وإنتر ميلان يو الجمعة، ويوفنتوس أمام روما، وميلان أمام بولونيا، ونابولي أمام فيورنتينا يوم الأحد.