جزء من الموسم.. أليغري غير قلق بسبب كثرة إصابات لاعبي يوفنتوس

لا يشعر ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس بأي قلق نتيجة غياب بعض لاعبيه عن التشكيلة مع تزايد عدد الإصابات في فريقه الذي يستعد لمواجهة مضيفه سامبدوريا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، غدا الإثنين.

وأصبح الأرجنتيني المخضرم أنخيل دي ماريا آخر لاعب ينضم لقائمة الإصابات في يوفنتوس.

يوفنتوس يعلن مدة غياب أنخيل دي ماريا https://t.co/nGbXJZ7908 pic.twitter.com/0Fzx4N8pAU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 16, 2022

وأصيب دي ماريا في عضلات الفخذ في ظهوره الأول بالدوري الإيطالي بعد أن أحرز هدفا وهيأ فرصة تهديف في فوز الفريق المنتمي إلى تورينو 3/0 على ساسولو في الجولة الأولى من الموسم.

ومن الغائبين الأساسيين أيضا بول بوغبا الذي تأخرت عودته للدوري الإيطالي بسبب تمزق في أربطة الركبة إلى جانب حارس المرمى الأول فويتشيك تشيزني.

وقال أليغري للصحفيين، اليوم الأحد: ”الإصابات هي جزء من الموسم وأنا غير قلق بسبب كل ذلك“.

وأضاف: ”لدينا لاعبون مهاجمون. لا يهم عدد المهاجمين لدينا بل المهم هو عدد اللاعبين الذين يهاجمون منطقة الجزاء“.

يوفنتوس يفتتح مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على ساسولو 3/0 https://t.co/Qr8WCD2Ezv pic.twitter.com/KqZQpql7JO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2022

وعبر أليغري عن أمله بعودة المهاجم البارز فيدريكو كييزا الغائب بسبب تمزق في الأربطة منذ يناير كانون الثاني الماضي قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في نوفمبر تشرين الثاني.

ويتوقع أن يعود كييزا بحلول يناير كانون الثاني على أبعد تقدير.

وأضاف أليغري: ”لا يمكننا أن نحلم. أنا واقعي جدا. حتى الآن لا يمكنني الاعتماد على فيدريكو“.

وأكد أليغري أنه لا يتوقع مواجهة سهلة لفريقه في أول مباراة له خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم بعد أن قدم سامبدوريا الذي يتخذ من جنوة مقرا له أداء جيدا في المباراة الأولى له هذا الموسم رغم هزيمته 2/0 أمام أتلانتا.

وأردف أليغري قائلا: ”اللعب في جنوة يكون دائما صعبا ومعقدا. وسيتعين علينا الدفاع جيدا في بعض الأوقات عندما يهاجموننا بكثرة وبقوة مدعومين بالجمهور. سيتعين علينا تقديم أداء جيد“.