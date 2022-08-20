ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يسقط سبيزيا ويرتقي للصدارة

حقق فريق إنتر ميلان فوزا ثمينا على حساب نظيره سبيزيا، بنتيجة (3-0)، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم السبت، في المرحلة الثانية من المسابقة.
وفي باقي المباريات فاز ساسولو على ضيفه ليتشي 1 – صفر، وتعادل تورينو مع لاتسيو سلبيا، وأوينيزي مع ساليرنيتانا بدون أهداف.
وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، انتهى الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان بهدف سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 35.
وفي الشوط الثاني أحرز هاكان كالهان أوغلو وخواكين كوريا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 52 و82.
“عندما يظهر.. يسجل”#لاوتارو يسجل أول أهداف #إنتر بهدية من #لوكاكو ويشعل المدرجات#إنتر_سبيزيا#الدوري_الإيطالي#أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/tF5h9lGame
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 20, 2022
الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى ست نقاط لينفرد بالصدارة، وتوقف رصيد سبيزيا عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.
وعلى استاد مابي، سجل دومينيكو بيراردي هدف الفوز لساسولو في شباك ليتشي في الدقيقة 40.
تشالهان أوجلو يسجل الهدف الثاني لفريق #إنتر بتسديدة قوية تسكن الشباك#إنتر_سبيزيا#الدوري_الإيطالي#أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/AcXoN1ulLx
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 20, 2022
الفوز رفع رصيد ساسولو إلى ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر، وظل ليتشي في المركز الأخير بدون نقاط.
ورفع لاتسيو وتورينو رصيدهما إلى أربع نقاط في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، حيث كان تورينو قد استهل مشواره في الموسم بالفوز على مونزا 2 – 1، كما تغلب لاتسيو في المرحلة الأولى على بولونيا 2 – 1.
البديل #كوريا يسجل ثالث أهداف #إنتر بالدقيقة 82#إنتر_سبيزيا#الدوري_الإيطالي#أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/d1BpDOZ8ii
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 20, 2022
وانتهت مباراة أودينيزي أمام ساليرنيتانا اليوم أيضا بالتعادل السلبي، وقد شهدت طرد نوهان بيريز من صفوف أودينيزي في الدقيقة 45.
وحصد الفريقان أول نقطة لهما في الموسم الجديد بعد أن تلقيا الهزيمة في المرحلة الأولى من الدوري.