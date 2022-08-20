ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يسقط سبيزيا ويرتقي للصدارة

حقق فريق إنتر ميلان فوزا ثمينا على حساب نظيره سبيزيا، بنتيجة (3-0)، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم السبت، في المرحلة الثانية من المسابقة.

وفي باقي المباريات فاز ساسولو على ضيفه ليتشي 1 – صفر، وتعادل تورينو مع لاتسيو سلبيا، وأوينيزي مع ساليرنيتانا بدون أهداف.

وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، انتهى الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان بهدف سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أحرز هاكان كالهان أوغلو وخواكين كوريا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 52 و82.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى ست نقاط لينفرد بالصدارة، وتوقف رصيد سبيزيا عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

وعلى استاد مابي، سجل دومينيكو بيراردي هدف الفوز لساسولو في شباك ليتشي في الدقيقة 40.

الفوز رفع رصيد ساسولو إلى ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر، وظل ليتشي في المركز الأخير بدون نقاط.

ورفع لاتسيو وتورينو رصيدهما إلى أربع نقاط في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، حيث كان تورينو قد استهل مشواره في الموسم بالفوز على مونزا 2 – 1، كما تغلب لاتسيو في المرحلة الأولى على بولونيا 2 – 1.

وانتهت مباراة أودينيزي أمام ساليرنيتانا اليوم أيضا بالتعادل السلبي، وقد شهدت طرد نوهان بيريز من صفوف أودينيزي في الدقيقة 45.

وحصد الفريقان أول نقطة لهما في الموسم الجديد بعد أن تلقيا الهزيمة في المرحلة الأولى من الدوري.