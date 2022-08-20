بيكيه يظهر علنا مع صديقته الجديدة كلارا تشيا ويقبلها في حفل غنائي (صور)

نشرت صحيفة ”تليسينكو“ الإسبانية الصور الأولى للنجم جيرارد بيكيه وصديقته الجديدة كلارا تشيا مارتي، التي يقال إنه التقى بها أثناء عملها في شركة الإنتاج الخاصة به كوزموس.

وأضافت الصحيفة أن مدافع برشلونة ظهر مع صديقته التي تصغره بنحو 12 عاما وهما يقبلان بعضهما البعض أثناء حضورهما حفل المطرب الإسباني داني مارتن.

وبدا أن علاقتهما ببعضهما البعض قوية ويحبان بعضهما البعض، وذلك بعد انفصال المدافع الدولي السابق عن صديقته السابقة المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا.

Pique y la nueva novia/amante pic.twitter.com/uqpiDn2OCb — Idek (@LovelyYou42) August 20, 2022

والتقطت هذه الصور مساء الجمعة في بويجثيردا، وقد حضنها أمام الجميع، وحسب شهود العيان قالت نوريا مارين في هذا الصدد: ”علاقتهما تبدو قوية، مما يعطي شعورًا بأنهما ليسا في البداية“.

وتبلغ كلارا تشيا 23 عامًا وهي طالبة علاقات عامة. ولقد ارتبطت ببيكيه منذ شهور وعرض عليها وظيفة. ويبدو أنها تشبه شاكيرا بعض الشيء ويصفها أصدقاؤها بأنها ”مجتهدة، ذات شخصية وحصيفة للغاية“.

وظهرت كلارا تشيا مارتي لأول مرة مع بيكيه بعد تصويرها معه دون أن يتم الكشف عن هويتها في حفلة في ستوكهولم بالسويد في يونيو/حزيران الماضي.

وأكد جيرارد وشاكيرا نهاية علاقتهما التي استمرت 12 عامًا في يونيو/حزيران الماضي، حيث أصدر الزوجان – وهما أبوان للأبناء: ميلان تسعة أعوام ، وساشا سبعة أعوام – بيانًا مشتركًا قالا فيه: ”نأسف لتأكيد أننا نفترق. نحن نطالب بالخصوصية في هذه اللحظة من أجل رفاهية أطفالنا، الذين هم على رأس أولوياتنا. شكرًا لك مقدمًا على تفهمك واحترامك“.

وظهرت المطربة الفائزة بجائزة غرامي ولاعب برشلونة علنًا كصديقين في عام 2011.

وأفادت صحيفة ”إل بريوديكو“ الإسبانية بأن الصديقين عاشا منفصلين لبضعة أسابيع بعد أن طردت النجم بيكيه من منزل العائلة.

ووفقًا للمصادر، يعيش بيكيه منذ ذلك الحين ”أسلوب حياة احتفاليًا“ ويستمتع بالسهر مع زملائه في الفريق.

ولم يتطرق أي من الطرفين إلى مزاعم الخيانة لكن الصحفي إيميليو بيريز قال: ”(شاكيرا) اتخذت قرار الانفصال. هذا هو الحال. لقد حدث“.