لقطع الطريق على ليفربول.. ميلان يحاول تجديد عقد إسماعيل بن ناصر

أفاد موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، بأن ميلان واثق من فشل ليفربول في التعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر في السوق الصيفي الحالي.

ووفقا للموقع، فإنه يمكن لميلان اليوم أن يجلس حول طاولة للتفاوض مع الأندية المهتمة بإسماعيل بن ناصر دون النظر في بند فسخ العقد في عقد اللاعب.

وأضاف أن ليفربول الذي كان مهتما في الأيام القليلة الماضية ببن ناصر لا يخيف ميلان؛ لأن اللاعب الجزائري ليس للبيع وسيتم تأكيده في مركز مشروع ستيفانو بيولي الفني.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن بند الـ50 مليون يورو الذي أدرجه ميلان واللاعب في 2019 له هوامش زمنية لا تسمح بممارسته في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وأكد أن ميلان لطالما اعتبر أن بن ناصر عنصرا أساسيًا لدرجة وضع بند يشمل مدة زمنية حال أراد اللاعب فسخ عقده، ما يمنح ميلان هامشًا زمنيًا مهمًا للتعاقد مع بديل له.

ويريد ميلان تمديد عقد بن ناصر إلى ما بعد يونيو 2024 حيث ينتهي عقده الحالي، واقترح بطل الدوري الإيطالي زيادة راتب اللاعب من 1.5 مليون يورو إلى 3 ملايين يورو سنويا، في حين يطلب اللاعب 4 ملايين يورو سنويا.

وانتقل إسماعيل بن ناصر، البالغ من العمر 24 عاما، من إمبولي إلى ميلان صيف عام 2019 مقابل 17 مليون يورو.

ونال بن ناصر مع ميلان لقب الموسم الماضي في الدوري الإيطالي.

وشارك بن ناصر في 106 مباريات مع ميلان، سجل فيها 3 أهداف وصنع 3 بحسب موقع ”transfermarkt“.