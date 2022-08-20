صحف رياضية: ديباي وأوباميانغ خروج وشيك.. درع أتلتيكو مدريد.. وجوشوا لاستخدام القوة في السعودية

شكل رحيل البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد نحو مانشستر يونايتد، ونزال الوزن الثقيل في الملاكمة بين البريطاني أنطوني جوشوا والأوكراني أولكسندر أوسيك في المملكة العربية السعودية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بلقاءات الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والإيطالي وأخبار سوق الانتقالات والمرحلة الأولى من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على رحيل البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد رسميا نحو مانشستر يونايتد ورسائل وداع الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش زميليه في مثلث وسط الميدان التاريخي.

وكتبت الصحيفة: ”يغادر كاسيميرو.. يغادر أسطورة“، و“توني كروس ومودريتش يودعان كاسيميرو“، و“مودريتش: بالنظر إلى الوراء رؤيتك أعطتني راحة البال“، و“كروس: عزيزي كاسيميرو: لقد صنعنا تاريخا عظيما“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الدوري الإسباني ومن بينها لقاء سيلتا فيغو وريال مدريد.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات وكتبت: ”ممفيس ديباي وأوباميانغ يغادران وشيكا“ و“سيرجينو ديست أقرب لمانشستر يونايتد“ و“كوندي صعوبة اللعب أمام ريال سوسيداد“ و“فرينكي دي يونغ يلعب لقاءه الـ 100، هل يكون الأخير رفقة برشلونة“.

الصحيفة اهتمت برحيل البرازيلي كاسيميرو لمانشستر يونايتد وكتبت: ”كاسيميرو يرحل لمانشستر يونايتد“.

كما اهتمت بفوز فريق غومبو بالمرحلة الأولى من طواف إسبانيا.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات وكتبت: ”ممفيس ديباي وأوباميانغ خروج وشيك“ و“بيب غوارديولا: لا أعرف ما سيحدث مع برناردو سيلفا“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد ورحيل كاسيميرو وكتبت: ”كاسيميرو لمانشستر يونايتد مقابل 72 +13 مليون يورو“.

كما اهتمت الصحيفة بتعادل إشبيلية أمام بلد الوليد 1/1 وخسارة إسبانيول أمام رايو فاليكانو 0/2 ولقاء سيلتا فيغو وريال مدريد في الدوري الإسباني وفوز فريق غامبو بقائده روغليتش بالمرحلة الأولى من طواف إسبانيا.

أس

ركزت الصحيفة على لقاء سيلتا فيغو وريال مدريد في الدوري الإسباني ورحيل كاسيميرو نحو مانشستر يونايتد وكتبت: ”دون كاسيميرو ودون بديل“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وتسجيل كوندي وكتبت: ”أوباميانغ أمل كوندي“.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد ومصير رحيل البلجيكي كاراسكو وكتبت: ”درع أتلتيكو مدريد من أجل كاراسكو“.

الصحيفة اهتمت بباريس سان جيرمان وكتبت: ”الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب باريس سان جيرمان بسبب خسائره في المواسم الثلاثة الماضية“.

كما اهتمت بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية وكتبت: ”روغليتش يفوز أولا في أوتريخت“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على نزال البريطاني أنطوني جوشوا والأوكراني أولكسندر أوسيك على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة وكتبت: ”محارب جدة“ و“أنطوني جوشوا لاستخدام القوة في المملكة العربية السعودية“.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على مانشستر يونايتد والتعاقدات الجديدة وكتبت: ”مانشستر يونايتد حصل على كاسيميرو، وأنتوني القادم“.

كما اهتمت بنزال الوزن الثقيل في الملاكمة بين البريطاني أنطوني جوشوا والأوكراني أولكسندر أوسيك وكتبت: ”أنطوني جوشوا يعترف: أنا عصبي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك ليون على تروا 4/1 في الدوري الفرنسي وكتبت: ”أولمبيك ليون قوي الرأس“.

الصحيفة اهتمت بأولمبيك مارسيليا وكتبت: ”تودور الحق في اختياراته“.