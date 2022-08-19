تعثر انتقال ممفيس ديباي من برشلونة إلى يوفنتوس

تعثرت صفقة انتقال ممفيس ديباي من برشلونة إلى يوفنتوس، لكن لم تفشل بشكل نهائي، حيث بات كل شيء جاهزا تقريبا لإعلان الناديين إتمام الصفقة لكن بعد حل التعقيدات الحالية.

ونقلت صحيفتا ”موندو ديبورتيفو وسبورت“ الإسبانيتان عن صحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية أنه لا يزال يتعين تسوية تفاصيل معلقة بشأن المبلغ المدفوع للمهاجم.

وبهذا المعنى، يريد ممفيس الحصول على الراتب المؤجل لموسمه الأول في برشلونة، مع وجود فروق بين النادي ووكيل أعمال اللاعب الهولندي بنحو مليوني يورو.

ويسعى يوفنتوس للتعاقد مع ديباي لمدة موسمين وموسم اختياري، حيث سيحصل خدمات المهاجم الذي أراده في صيف 2021 عندما رحل من أولمبيك ليون الفرنسي.

لكن حينها اختار لاعب مانشستر يونايتد السابق الانتقال للعمل تحت قيادة مواطنه ومدرب برشلونة حينها رونالد كومان، الذي أراده بالفعل قبل عام دون أن يتمكن من مغادرة الدوري الفرنسي بسبب الوضع الاقتصادي الدقيق لبرشلونة بسبب كوفيد-19.

وحاليا قرر برشلونة الاستغناء عن ديباي بسبب زيادة عدد المهاجمين، لكن لم يتلق النادي أي عرض مادي للحصول على خدمات الدولي الهولندي الذي لم يكلف النادي أي شيء قبل عام واحد.

وبالطبع، بالإضافة إلى الراتب المتزايد هذا الموسم، والذي سيوفره نادي برشلونة، فقد تحدث مع يوفنتوس ليتنازل عن خمسة ملايين يورو في المتغيرات المنصوص عليها في صفقة انتقال ميراليم بيانيتش من النادي الإيطالي إلى برشلونة في 2020 مقابل 60 مليون يورو ثابتة.

وبات برشلونة الأكثر إنفاقا هذا الصيف بين أندية أوروبا الكبرى، إذ استثمر نحو 150 مليون يورو (155.21 مليون دولار) لضم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، والجناح البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد والمدافع غول كوندي من إشبيلية.

كما تعاقد مع مدافع تشيلسي أندرياس كريستنسن ولاعب وسط ميلان فرانك كيسي في انتقال مجاني، وجدد عقد الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.

ولم يتمكن من إبرام هذه الصفقات إلا بعد بيع 35 في المئة من حقوق بث مبارياته بالدوري لمدة 25 عاما، و25 في المئة من الحقوق السمعية والبصرية مقابل 638 مليون يورو.

لكن بسبب الأزمة المالية العميقة التي تفاقمت بسبب وباء كوفيد-19، وفي ظل قيود اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري الإسباني، لم يتمكن برشلونة حتى الآن من تسجيل كوندي فقط، ويسعى لإبرام المزيد من الصفقات قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية في 31 أغسطس/ آب.