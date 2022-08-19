صحف رياضية: كاسيميرو أقرب لمانشستر يونايتد.. نهب ليفاندوفسكي.. ومفاتيح التعاقد مع برناردو سيلفا

شكل اقتراب البرازيلي كاسيميرو من الرحيل عن ريال مدريد نحو مانشستر يونايتد وسرقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي وأخبار سوق الانتقالات، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف ببطولة أوروبا لألعاب القوى وانطلاق طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، اليوم الجمعة، ومباريات التأهل لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي ومباريات دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على اقتراب رحيل البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد نحو مانشستر يونايتد وكتبت: ”يفترض ريال مدريد رحيل كاسيميرو“ و“كاسيميرو قد يجتاز الفحص الطبي اليوم الجمعة مع مانشستر يونايتد“.

الصحيفة تحدثت عن فوز الإسباني ماريو غارسيا رومو ببرونزية سباق 1500 متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى.

الصحيفة اهتمت بسرقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وكتبت: ”نهب ليفاندوفسكي“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد للسيدات 6-0 على ستورم غرانتس النمساوي في دوري أبطال أوروبا للسيدات، وفوز فياريال 4-2 على هايدوك سبليت في لقاء تحديد المتأهل لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وتصريحات بيب غوارديولا حول مستقبل برناردو سيلفا وكتبت: ”برشلونة: إمكانية فاندرسون“ و“أوباميانغ أقرب لتشيلسي“ و“بيب غوارديولا: برناردو سيلفا سيلعب الأربعاء معنا“.

الصحيفة تحدثت عن طواف إسبانيا للدراجات الهوائية وكتبت: ”طواف إسبانيا ينطلق من أوتريخت“.

كما اهتمت بفوز الإسباني غارسيا رومو ببرونزية سباق 1500 متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات وكتبت: ”المغادرون بالفعل“ و“مفاتيح التعاقد الصعب مع برناردو سيلفا“ و“أتلتيكو مدريد لا يرغب في دفع 40 مليون يورو مقابل الشراء النهائي لغريزمان“.

الصحيفة اهتمت بنتائج العدائين الإسبانيين في بطولة أوروبا لألعاب القوى وكتبت: ”2 برونزيات أكثر لإسبانيا“.

كما اهتمت بصفقة انتقال البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد لمانشستر يونايتد وكتبت: ”كاسيميرو أقرب للذهاب لمانشستر يونايتد“.

الصحيفة اهتمت بفوز فياريال على هايدوك سبليت 4-2 في دوري المؤتمرات الأوروبي وإطلاق طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، اليوم الجمعة.

أس

ركزت الصحيفة على طواف إسبانيا للدراجات الهوائية الذي ينطلق الجمعة وكتبت: ”طواف إسبانيا الأرقام القياسية“.

الصحيفة اهتمت بتطورات رحيل البرازيلي كاسيميرو عن ريال مدريد نحو مانشستر يونايتد وكتبت: ”كاسيميرو لا يزال التشويق مستمرا“.

كما اهتمت بفوز الإسباني ماريو غارسيا رومو ببرونزية سباق 1500 متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى وكتبت: ”برونزية لغارسيا رومو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء أولمبيك ليون وتروا في الدوري الفرنسي وكتبت: ”ماركة مسجلة لأولمبيك ليون“.

الصحيفة اهتمت بأولمبيك مارسيليا وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا يستهدف مالينوفسكي“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على سكرينيار مدافع إنتر ميلان وكتبت: ”إنتر ميلان سكرينيار يصنع جدارًا“.

الصحيفة اهتمت بيوفنتوس وإسراع بول بوغبا في العودة من الإصابة وكتبت: ”يوفنتوس: بوغبا يسرع في العودة، بعد 10 أيام في الملعب“ و“تقدم في صفقة ممفيس ديباي“.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار ميلان ونابولي وتتويج الإيطالي تامبيري بذهبية القفز العالي في بطولة أوروبا لألعاب القوى وكتبت: ”صرخة الذهب“.