موقف بروسيا دورتموند من التعاقد مع كريستيانو رونالدو

قالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية واسعة الانتشار، إن بروسيا دورتموند لا يهتم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد الذي عرضه وكيل أعماله خورخي مينديز قائد البرتغال على النادي الألماني.

ويتبقى لرونالدو، الذي عاد إلى مانشستر يونايتد قبل عام من يوفنتوس، عام واحد في عقده مع النادي الإنجليزي، لكنه يريد الرحيل عن ”أولد ترافورد“ للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

رونالدو: وسائل الإعلام تكذب.. قريبا ستظهر الحقيقة https://t.co/QyDF3hcoGv pic.twitter.com/J1y1laPx8D — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 16, 2022

ولم يتأهل مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعدما احتل المركز السادس في الدوري الممتاز، ويعاني من بداية كارثية للموسم الجديد، حيث خسر أول مباراتين ليتذيل الترتيب.

وتصدر رونالدو هدافي مانشستر يونايتد الموسم الماضي، برصيد 24 هدفا في جميع المسابقات، لكنه تعرض لانتقادات من قبل المدير الفني الهولندي الجديد إريك تين هاغ بعد مغادرته مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد أمام رايو فاليكانو قبل نهايتها بعد استبداله بين الشوطين.

ويسعى مانشستر الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال للانتقال إلى دورتموند للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، وهي فكرة لا ينبغي أن ترضي فقط جماهير بروسيا دورتموند بل سترضي رونالدو نفسه الذي يرغب في الانتقال إلى دورتموند.

بروسيا دورتموند الأمل الأخير لكريستيانو رونالدو للرحيل عن مانشستر يونايتد https://t.co/UjjZAeqwnG pic.twitter.com/0QhIYHX9IY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 18, 2022

ووفقا لتقارير محطة ”CBS Sports“ الأمريكية فإن رونالدو البالغ من العمر الآن 37 عامًا، يريد بالتأكيد الانتقال إلى بروسيا دورتموند.

ووفقا للمعلومات الواردة من ”بيلد“ عرض مينديز لاعبه على بروسيا دورتموند بعد العديد من الأندية الإنجليزية والإسبانية والإيطالية حتى يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع وصيف بطل البوندسليغا الموسم المقبل، على عكس مانشستر يونايتد.

ومن ناحية أخرى، لم يفكر رونالدو بعد في الانتقال إلى نادي سبورتينغ لشبونة الذي بدأ فيه مسيرته؛ لأن العودة إلى البرتغال لا تتماشى مع طموحات النجم الرياضية.

الشرطة البريطانية تحذر رونالدو بعد تحطيم هاتف طفل مصاب بالتوحد https://t.co/4w6ZVugj4a pic.twitter.com/JKf8msxVaM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 17, 2022

تردد دورتموند

وفي دورتموند، يتردد أن الاهتمام برونالدو منخفض إلى حد ما، ووفقًا لـ ”بيلد“، هناك عدة أسباب لذلك في مانشستر يونايتد، يقال إن رونالدو يكسب حوالي 29 مليون يورو صافيًا سنويًا؛ سيؤدي هذا المبلغ إلى انهيار هيكل رواتب دورتموند بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك يبدو أن المهاجم يوسف موكوكو، 17 عاما، لا يريد أن يقف في طريقه مهاجم آخر كمنافس، بينما يلعب سن رونالدو أيضا دورا حاسما، في سن السابعة والثلاثين يبدو النجم البرتغالي كبيرا جدا بالنسبة لفريق دورتموند.

ويبدو أن مينديز قد عرض قائد البرتغال والحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات على العديد من الأندية الكبرى دون جدوى في الأسابيع القليلة الماضية – بما في ذلك باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وأيضا بايرن ميونخ.