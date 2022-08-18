بروسيا دورتموند الأمل الأخير لكريستيانو رونالدو للرحيل عن مانشستر يونايتد

ذكرت شبكة ”CBSsport“ أن بروسيا دورتموند الألماني يبقى الأمل الأخير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الشبكة يشتغل البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو على خروجه من الفريق والبحث عن أحد الأندية الأوروبية، ومن بينها بروسيا دورتموند.

ولا زال رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، يرغب في الرحيل هذا الصيف عن مانشستر يونايتد، وأصبح المدرب الهولندي إيريك تين هاغ منفتحا على رحيله، في حين تتزايد رغبة الإدارة في بيعه في ظل الأجواء السلبية داخل الفريق، ويبقى المُلاّك، عائلة غيلزر، الوحيدون الرافضون لخروجه؛ لأسباب اقتصادية.

ووفقا لشبكة ”CBSsport“ فإن بروسيا دورتموند يعتبر مثاليا للنجم البرتغالي؛ حيث يمكنه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا كما يمنحه الفرصة للصراع على لقب الدوري الألماني، وتحقيق إنجاز قياسي كأول لاعب يفوز بالدوريات الأربعة الكبرى بعد التتويج باللقب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وأكدت أن كريستيانو رونالدو منفتح على الرحيل نحو بروسيا دورتموند، وأن الصفقة قد تتم عبر رحيله بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، كما أن النجم البرتغالي منفتح على تقليص راتبه، وبحسب مقربين منه يعتقد أن الفريق الألماني هو الأمل الأخير للرحيل عن مانشستر يونايتد.

ويرغب بروسيا دورتموند في التعاقد مع مهاجم بعد إصابة مهاجمه الجديد الإيفواري سيباستيان هالير بورم خبيث، ويعالج حاليا ولن يعود للملاعب قبل نهاية العام الحالي، وقد يكون كريستيانو رونالدو تعويضا جيدا.

كما أن مانشستر يونايتد مهتم بالظهير الأيمن لبروسيا دورتموند، الدولي البلجيكي توماس مونيير؛ لكنه لن يكون ضمن مفاوضات صفقة النجم البرتغالي.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن ارتفاع أسهم بروسيا دورتموند بمجرد ارتباط اسمه في سوق الانتقالات بالنجم البرتغالي.

وأكدت شبكة ”CBSsport“ أن عودة رونالدو لفريقه الأم سبورتينغ لشبونة بعد 19 عاما على رحيله غير ممكنة؛ بسبب رفض مدرب الفريق البرتغالي ورفض كريستيانو رونالدو العودة رغم أن والدته تحلم بذلك.

ويدرب سبورتينغ لشبونة الدولي البرتغالي السابق روبين أموريم، البالغ من العمر 37 عاما، ولعب مع كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال ما بين 2010 و2014، ويملك الطرفان علاقة جيدة، لكن المدرب الحالي لسبورتينغ لشبونة لا يرى زميله السابق لائقا لخططه وأسلوب لعبه.