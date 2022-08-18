الشيرينغيتو: ميسي يريد العودة إلى برشلونة

قال برنامج ”الشيرينغيتو“ الإسباني الشهير إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يريد العودة إلى برشلونة.

وغادر ميسي برشلونة صيف العام 2021، بعدما فشل النادي الكتالوني في تجديد عقد اللاعب بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا، لينضم إلى باريس سان جيرمان مجانا.

وذكر ”الشيرينغيتو“ أن ميسي يريد العودة إلى الكامب نو، لكنه لم يكشف المزيد من التفاصيل.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي؛ ما يعني أنه يمكن أن يعود إلى برشلونة مجانا، لكن قبل أيام ذكرت تقارير أن إدارة باريس سان جيرمان تحاول تجديد عقد ميسي.

والشهر الماضي قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن تشافي مدرب برشلونة طلب من خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني دراسة التعاقد مع ليونيل ميسي، صيف 2023.

وقالت الصحيفة إن تشافي يحافظ على علاقة ممتازة مع ميسي، ويقتنع بأن عودة اللاعب الأرجنتيني يمكن أن تسهم كثيرا، على الصعيدين المالي والرياضي، حيث يرى أن ميسي لا يزال لديه الكثير ليقدمه.

وبحسب ”سبورت“ فإن إعادة ميسي يمكن أن يوقف الخلافات التي نشأت بعد رحيله عن برشلونة، بحيث يمكن أن يعتزل اللاعب بقميص النادي الكتالوني.

وأثّر رحيل ميسي على برشلونة في جميع المجالات، ففي المجال الاقتصادي تُرك برشلونة في حالة ركود، ودون علامة تجارية، في الوقت الذي حصل فيه باريس سان جيرمان على العديد من عقود الرعاية التي ساعدته على زيادة دخله التجاري.

وعلى المستوى الرياضي أنهى برشلونة الموسم خالي الوفاض، لأول مرة منذ عقدين من الزمن، وواجه برشلونة مشاكل في تسجيل الأهداف، وانتهى به الأمر إلى الخروج من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا، ثم ودع من ربع النهائي في الدوري الأوروبي.

وقاد ميسي برشلونة للتتويج بـ10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و7 مرات في كأس إسبانيا، و8 في كأس السوبر الإسباني، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبي، كما نال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات، قبل أن ينال الجائزة للمرة السابعة مع باريس سان جيرمان.

وسجل ميسي مع برشلونة 672 هدفا، وصنع 303 في 778 مباراة، وهو الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ برشلونة، وهو الهداف التاريخي للدوري الإسباني، حيث سجل 474 هدفا، وصنع 216 في 520 مباراة، بحسب موقع ”transfermarkt“.