صحف رياضية: باريس سان جيرمان يدخل المنافسة.. لا لـ250 مليون يورو من أجل 4 لاعبين.. وتطورات صفقة كاسيميرو

شكل عرض مانشستر يونايتد لضم البرتغالي جواو فيليكس ورفض أتلتيكو مدريد وتفكير البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد في العرض وأخبار سوق الانتقالات ورغبة الملياردير البريطاني جيف راتكليف بشراء حصة من مانشستر يونايتد العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بالإصابات التي تضرب نجوم منتخب فرنسا وفوز الإسباني أسيير مارتينيز بذهبية 110 أمتار حواجز في بطولة أوروبا لألعاب القوى وفرض الأوروغوياني فيدي فالفيردي نفسه أساسيا في تشكيل ريال مدريد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على عروض مانشستر يونايتد لضم جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد وكاسيميرو من ريال مدريد وكتبت ”أتلتيكو مدريد يرفض عرضا بقيمة 130 مليون يورو من أجل جواو فيليكس و كاسيميرو يتأمل في إغراءات مانشستر يونايتد ”.

الصحيفة اهتمت بفوز الإسباني أسيير مارتينيز بذهبية 110 أمتار حواجز في بطولة أوروبا لألعاب القوى وكتبت ”ذهبية من أجل ألف ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وتطورات صفقة برناردو سيلفا وكتبت ”برناردو سيلفا يضغط “ و “ باريس سان جيرمان يدخل المنافسة ويعرض 70 مليون يورو “ و “ أوناي إيمري يفرمل رحيل فويت “ و “ بوسكيتس يحدد الشروط ”

الصحيفة اهتمت بفوز الإسباني أسيير بذهبية 110 أمتار حواجز وكتبت “ أسيير ذهبية في 110 حواجز ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أولوية برشلونة في التعاقد مع ظهير وأخبار الفريق وكتبت ”فويت أولوية “ و “ بيانيتش وزوبيميندي صراع أنويتا ”.

الصحيفة اهتمت بعرض مانشستر يونايتد لضم كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد وكتبت ”ريال مدريد يطلب 70 مليون يورو من أجل كاسيميرو الذي يأمل رحيله نحو مانشستر يونايتد ”.

كما اهتمت بفوز الاسباني أسيير مارتينيز بذهبية 110 أمتار حواجز في بطولة أوروبا لألعاب القوى وكتبت ”ذهبية تاريخية لأسيير مارتينيز ”.

آس

ركزت الصحيفة على الأوروغوياني فيدي فالفيردي وفرضه نفسه أساسيا في ريال مدريد وأخبار رغبة مانشستر يونايتد ضم كاسيميرو وكتبت “ فالفيردي يكسب المركز الوحيد المتنافس عليه في ريال مدريد “ و “ كاسيميرو يفكر في عرض مانشستر يونايتد ”.

الصحيفة اهتمت بأخبار سوق الانتقالات وكتبت عن أتلتيكو مدريد “ لا لـ250 مليون يورو من أجل 4 لاعبين “ و عن برشلونة كتبت ”برناردو سيلفا حلم مستحيل ”.

كما اهتمت بفوز الإسباني أسيير مارتينيز بذهبية 110 أمتار حواجز في بطولة أوروبا لألعاب القوى وكتبت ”أسيير : ذهب خاص ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على صراع نهائي 110 أمتار حواجز في بطولة أوروبا لألعاب القوى وتفوق الإسباني أسيير مارتينيز على الفرنسي باسكال لاغارد وكتبت “ جزء من المائة من الثانية ”.

الصحيفة تحدثت عن منتخب فرنسا والإصابات التي ضربت عدة لاعبين وكتبت ”إنذار في منتخب فرنسا ”.

كما اهتمت بأولمبيك مارسيليا وكتبت ”أولمبيك مارسيليا يضع ميليك في سوق الانتقالات ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على رغبة البريطاني جيف راتكليف بشراء حصة في مانشستر يونايتد وكتبت “ راتكليف يمكن أن ينقذ السفية الغارقة “ و “ راتكليف الاختيار المناسب لطرد عائلة جيلزر ”.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات الإسباني كوكوريلا لاعب تشيلسي حول جرة الشعر وكتبت “ كوكوريلا: لن أقوم بقص شعري ”.

الصحيفة اهتمت برغبة مانشستر يونايتد ضم الأمريكي كريستيان بوليسيتش وكتبت “ تشيلسي يغلق الباب أمام عرض مانشستر يونايتد بشأن بوليسيتش ”.