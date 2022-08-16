يوفنتوس يعلن مدة غياب أنخيل دي ماريا

أعلن يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعرض مهاجمه الجديد أنخيل دي ماريا لإصابة عضلية في الفخذ بعد مباراته الأولى مع الفريق وسيغيب عن الملاعب 10 أيام على الأقل.

وافتتح الدولي الأرجنتيني التسجيل لفريقه، وصنع هدفًا آخر في الفوز 3/0 على ساسولو، أمس الإثنين، قبل خروجه من الملعب في الدقيقة 66.

يوفنتوس يفتتح مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على ساسولو 3/0 https://t.co/Qr8WCD2Ezv pic.twitter.com/KqZQpql7JO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2022

وقال يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت: ”خضع دي ماريا للفحص بالأشعة هذا الصباح، وكشف الفحص عن إصابة طفيفة في عضلات الفخذ الأيسر، وستتم إعادة تقييم الإصابة في غضون 10 أيام“.

وسيغيب دي ماريا عن المباراة المقبلة ليوفنتوس على ملعب سامبدوريا، يوم الإثنين المقبل، وقد يغيب أيضًا عن زيارة روما لمدينة تورينو، في 27 أغسطس/ آب الحالي.