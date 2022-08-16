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رياضة

يوفنتوس يعلن مدة غياب أنخيل دي ماريا
تاريخ النشر: 16 أغسطس 2022 18:39 GMT
تاريخ التحديث: 16 أغسطس 2022 18:55 GMT

يوفنتوس يعلن مدة غياب أنخيل دي ماريا

أعلن يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعرض مهاجمه الجديد أنخيل دي ماريا لإصابة عضلية في الفخذ بعد مباراته الأولى مع

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المصدر: رويترز

أعلن يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعرض مهاجمه الجديد أنخيل دي ماريا لإصابة عضلية في الفخذ بعد مباراته الأولى مع الفريق وسيغيب عن الملاعب 10 أيام على الأقل.

وافتتح الدولي الأرجنتيني التسجيل لفريقه، وصنع هدفًا آخر في الفوز 3/0 على ساسولو، أمس الإثنين، قبل خروجه من الملعب في الدقيقة 66.

وقال يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت: ”خضع دي ماريا للفحص بالأشعة هذا الصباح، وكشف الفحص عن إصابة طفيفة في عضلات الفخذ الأيسر، وستتم إعادة تقييم الإصابة في غضون 10 أيام“.

وسيغيب دي ماريا عن المباراة المقبلة ليوفنتوس على ملعب سامبدوريا، يوم الإثنين المقبل، وقد يغيب أيضًا عن زيارة روما لمدينة تورينو، في 27 أغسطس/ آب الحالي.

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